1.2 milyon işçinin işi tehlikede

Merkez Bankası 1 milyon 198 bin işçinin çalıştığı 164 bin iş yerinin Covid-19 önlemlerinden olumsuz etkilenerek ciddi kaynak sıkıntısı içine düştüğünü bildirdi. Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kapanma tedbirlerinin zora düşen firma sayısını artırdığını bildiren Merkez Bankası, zordaki bu firmalara yeniden destek sağlanmasını istedi.

BORÇLULAR VE ZARARDALAR

Merkez Bankası uzmanlarının hazırladığı “Covid-19 Salgınının Firma Likiditesine Etkileri” başlıklı çalışmada salgınla birlikte firmaların likidite ihtiyacı artarken verilen desteklerle ihtiyaç önce azaldı, ancak son kapanma tedbirleriyle yeniden artmaya başladı. Likiditesi yetersiz olan firmalar inşaat, ticaret, taşımacılık ve konaklama-yiyecek gibi hizmet sektörlerinde yoğunlaştı. Raporda, “Kasım itibarıyla likiditesi yetersiz olan firmaların bir önceki yıla göre likiditelerinin daha düşük, toplam ve kısa vadeli borç oranlarının daha yüksek ve net zararda oldukları dikkat çekmektedir” tespiti yapıldı.

KREDİLERİN VADESİ GELDİ

Likiditesi yetersiz firmaların vadeye göre kredi ödeme projeksiyonlarını da inceleyen Merkez Bankası, kısa vadeli kırılganlıkların sinema, bilgi hizmet faaliyetleri, gıda, mineral madde, enerji, inşaat, gayrimenkul, taşımacılık, yiyecek-içecek ve mesleki faaliyetler sektörlerinde yoğunlaştığını belirledi. Raporda, “Bu sektörlerde 2020 ve 2021 yılı vadeli kredilerin toplam kredilere oranı diğer sektörlere kıyasla daha yüksektir” uyarısı yapıldı. Likiditesi yetersiz firmalar, işletme nakit akışı sabit maliyetlerinden daha düşük olan firmalar olarak tanımlanıyor.

KIRILGANLIĞI ARTAN SEKTÖRLERE DESTEK ÖNEM ARZ EDİYOR

Merkez Bankası raporunda, “Kasım-Aralık döneminde salgına bağlı kısmi kapanma tedbirlerinin sıkılaştırılması başta ulaştırma, konaklama, yiyecek ve bunlarla bağlantılı sektörler olmak üzere pek çok firmanın nakit akışını olumsuz etkileyecektir. Salgından en çok etkilenen, kırılganlığı yüksek sektör ve firmalara yönelik seçici ve hedefli destek programlarının tasarlanması, finansal istikrar ve fiyat istikrarı açısından önem arz etmektedir” uyarısı yapıldı.