12 aylık cari açık mayısta 31,9 milyar dolar

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3 milyar 81 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmede, bir önceki yılın Mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Mayıs ayında 2 milyar 83 milyon dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar artarak 1 milyar 302 milyon dolara yükseldi.

PORTFÖYDE GİRİŞ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 304 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 836 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 99 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 349 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 718 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 796 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 837 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 840 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 93 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 933 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 674 milyon dolar ve 19 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 574 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 281 milyon dolar net artış gözlendi.

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