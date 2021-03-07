2008 krizini bilen ünlü yatırımcıdan borsalar için balon uyarısı

ABD'de 2008 finansal krizini önceden bilerek büyük kazanç sağlayan ve ‘The Big Short’ (Büyük Açık) filminde Christian Bale tarafından canlandırılan ünlü yatırımcı Michael Burry, bir kez daha kriz uyarısında bulunuyor.

Hisse senedi piyasalarında balon oluştuğunu savunan Burry, alarm zillerini çalıyor. Piyasalardaki spekülasyonlara dikkat çeken Burry, pervasızca yapılan alımların yıkıcı bir çöküşle sonuçlanacağı uyarısını dile getiriyor.

BITCOIN, TESLA VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Burry’ye göre, Tesla başta olmak üzere elektrikli araç ve yazılım şirketleri ile Bitcoin ve kripto varlıklarda tehlikeli balonlar oluşmuş durumda. Söz konusu balonları 2007’deki konut balonuna benzeten Burry, “Spekülatif alımlarla çıkılan çılgın zirvelerden düşüş dramatik ve acılı olacak” diyor.

Business Insider sitesinin aktardığına göre, The Scion Asset Management adlı varlık yönetimi şirketinin sahibi olan Burry, Twitter paylaşımlarından birinde “İnsanlar önceden uyarmadığımı söylüyor. Uyardım ama kimse dinlemedi. Şimdi uyarıyorum ve yine kimse dinlemiyor. Ancak uyardığıma dair kanıtım olacak” ifadelerini kullanıyor.

Kredili işlemlerdeki artışa dikkat çeken ünlü yatırımcı, “Piyasalar şu an bir bıçağın ucunda dans ediyor” uyarısında bulunuyor.

GAMESTOP ÇILGINLIĞINDAN KÂRLI ÇIKMIŞTI

ABD’de hisse senedi piyasalarında son dönemde yaşanan en çarpıcı gelişme, GameStop adlı video oyun perakendecisi şirketin hisselerinde yaşanan çılgın yükselişti.

“Küçük yatırımcılar ile açığa satış yapan büyük fonlar arasında inatlaşma” ekseninde basına yansıyan yükselişte kazananlardan biri de Burry olmuştu.

Bu yıl 483 dolara kadar tırmanan GameStop hisselerini Burry’nin geçen yıl 2-3 dolar seviyelerindeyken topladığı basına yansımıştı.

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