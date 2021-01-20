2019 yılının vergi rekortmenleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) , 2019 Vergilendirme Dönemi için gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri listesini açıkladı.

2019'da kurumlar vergisi rekortmeni, 11 milyar 52 milyon TL vergi ödeyen Merkez Bankası (TCMB) oldu.

İkinci sırada da bir başka kamu kurumu olan, Ziraat Bankası yer aldı. Ziraat Bankası 2019 dönemindeki kârı üzerinden 2020'de 2 milyar 739 milyon TL vergi ödedi.

KURUMLARDA İLK 10’UN 7’Sİ BANKA

Listenin üçüncü sırasında yer alan Garanti Bankası ise 2 milyar 39 milyon TL vergi ödedi.

Listenin ilk 10'unda yer alan iki firmanın isimleri ve ödedikleri vergi miktarları gizli tutuldu.

İlk 10'da ismi açıklanan 8 firmadan 7'si banka olurken, İskenderun Demir ve Çelik şirketi 888 milyon TL'lik kurumlar vergisiyle listenin dokuzuncu sırasında yer aldı ve ilk 10'daki tek bankacılık dışı şirket oldu.

GELİR VERGİSİNDE İLK 10’UN 5’İ AÇIKLANMADI

Gelir vergisinde ilk sıradaki kişinin adı açıklanmazken, ikinci sırada 70 milyon 510 bin TL’lik vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenlerinde ilk 10'da sadece 5 kişinin ismi yer aldı, diğer 5 kişinin ismi ise gizli kaldı.

Listede Rahmi Koç 70 milyon 456 bin TL ile üçüncü, Erman Ilıcak 43 milyon 461 bin TL ile beşinci, Ömer Koç 36 milyon 249 milyon TL ile altıncı, Gönenç Gürkaynak 30 milyon 930 bin TL ile dokuzuncu sırada yer aldı.