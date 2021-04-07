300 bin ton patates çürümeye terk edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 300 bin ton patatesin göz göre göre çürümeye terk edildiğini belirterek, Tarım Bakanlığı ve AKP iktidarının bu konuda çözüm üretmediğini söyledi. Gürer, üreticilerin patatesten dolayı uğradığı zararın mutlak surette karşılanması gerektiğini belirtti.

Gürer, çoğunluğu Niğde ve Nevşehir'de üretilen patatesin bu yıl kilogramı 1 liraya mal olmasına rağmen, depoda 25 kuruşa bile satılmadığını belirtti. Niğde'deki depolarda bugün itibariyle 300 bin ton patatesin çürümeye terkedildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, onca uyarıya rağmen Tarım Bakanlığının ve AKP iktidarının patates üreticilerinin sorununa kulak tıkadığını ve sonuç olarak depolardaki patatesin artık çürümeye başladığını anlattı.

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TMO ALIM YAPABİLİRDİ

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçmişte patates alımı yaparak çiftçiye destek olduğunu da anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Asli görevi hububat ve benzeri ürünleri almak ve piyasayı dengelemek olan Toprak Mahsulleri Ofisi, zaman zaman çiftçiye destek olmak amacıyla hububat dışında ürün alabiliyor.

Nitekim bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda bunun örnekleri yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bu yıl patates alımı yapması konusunda defalarca kez çağrıda bulunduk. Mağduriyet yaşayan çiftçilerin taleplerini ilettik. Ancak aylardır çiftçinin talebine kulak tıkayan Toprak Mahsulleri Ofisi ne yazık ki bizim çağrılarımızı da dinlemedi ve sonuçta depolardaki 300 bin ton patates artık çürüme aşamasına geldi” dedi.

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AKIL ALACAK BİR DURUM DEĞİL

Hububattan sonra en çok tüketilen ürün olan patatesin depolarda çürümesine göz yumulmasını “Akıl alacak bir durum değil” şeklinde yorumlayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 liraya mal olan patates 25 kuruşa dahi satılmadı. Şu anda patates artık son dönemini yaşıyor.

Acil müdahale yapılarak bir kısmı yine kurtarılabilir. Şayet bu son dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin elinde kalan patatesi maliyetine yakın bir fiyatla alıp tüketiciye de ucuz fiyatla ulaştırabilirse hem üretici zarar etmekten kurtulacak hem de tüketici makul fiyatla patates almış olacaktır” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, patates üreticinin uğradığı zararın mutlak surette karşılanması gerektiğini de belirtti.