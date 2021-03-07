34 milyon kişinin banka borcu var

Ekonomideki sıkıntılar ve pandemi süreci, kredi ve kredi kartı borçlusu sayısının 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükselmesine neden oldu. 2020 Aralık ayı itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı ise 3 milyon 471 bin 494 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 12 Şubat 2021 itibarıyla toplam kredi kartı borç tutarının 147.9 milyar TL, toplam tüketici kredi borcunun ise 679.9 milyar TL olduğunu açıkladı.

SAYI GİDEREK ARTIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini cevaplandıran Lütfi Elvan, 2020'de kart borcunu ödeyemeyen 1 milyon 421 bin 282 kişi ile, bireysel kredi borcunu ödeyemeyen 2 milyon 52 bin 224 kişinin yasal takibe alındığını bildirdi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin şubat verilerine göre de, konut kredisi borcu olanların sayısı 112 bin kişi artarak 2 milyon 601 bine, ihtiyaç kredisi borcu olanların sayısı da 2 milyon 370 bin kişi artarak 27 milyon 885 bine yükseldi.

BORÇ ORTALAMASI 25 BİN LİRAYI AŞTI

Bireysel kredi borcu ortalaması geçen yıl 6 bin 94 lira artarak, 19 bin 390 liradan 25 bin 484 liraya yükseldi. Ortalama borcun en yüksek olduğu ilk 5 şehir ise 26 bin 293 lira ile Ankara, 23 bin 150 lira ile İzmir, 21 bin 917 lira ile Mersin, 21 bin 871 lira ile Tekirdağ ve 21 bin 319 lira ile Antalya olarak sıralandı.