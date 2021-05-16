61 yolcu gelen havaalanında ZAFER müteahhitin oldu

Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve astarı yüzünden pahalıya gelen Zafer Havalimanı kara delik oldu. 2021 yılı için 1 milyon 317 bin kişilik yolcu garantisi verilen havalimanına mayıs ayına kadar sadece 61 yolcu geldi. Uçmayan yolcular için verilen garantiler nedeniyle şirket 50 milyon Euro'luk yatırımı bu yıl sonunda kadar çıkaracak. Sonraki 23 yıl da kâr edecek.

Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044'e kadar para çıkacak. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak'ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi.

6.7 MİLYON EURO

Havalimanında 2020'de iç hatlarda 752 bin 560, dış hatlarda ise 526 bin 792 kişilik yolcu garantisi öngörüldü. 2020'de iç hat yolcu sayısı 4 bin 746, dış hat yolcu sayısı ise 2 bin 489'da kaldı. Geçen yılki yolcu garantisi sayısı 1 milyon 279 bin 352 olurken, havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı ise 7 bin 235 kişide kaldı. 2020'de alanı işleten IC İçtaş firmasına gelmeyen yolcular için 6 milyon 738 bin Euro ödendi.

GARANTİ HİÇ TUTMADI

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı'nda verilen yolcu garanti sayısı ile uçan yolcu sayısı arasında yanılma payının yüzde 99 olduğunu belirterek SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Havalimanında 2012'den bu yana yolcu garantileri hiçbir zaman tutmadı, Hazine'den bugüne kadar 46 milyon Euro ödendi. 2044'e kadar verilen garanti nedeniyle şirkete toplam aktarılacak para 208 milyon 131 bin Euro olacak. Şirket yüzde 300 kar edecek. Bu para ile 50 adet nitelikli fabrika kurulabilir, 10 bin kişiye de istihdam yaratılabilirdi.”

HAZİNE'NİN ZARAR ETMEMESİ İÇİN HER UÇAKTA 6 BİN YOLCU OLMALI

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgiye göre 2021'de havalimanında haftada 4 gün ve birer iç hat seferi var. Yavuzyılmaz, “Yılda 208 iç hat seferi yapılacak. Uçakların tümü dolu olsa bile yılda en çok 40 bin yolcu uçacak. Hazine'nin zarar etmemesi için her uçakta en az 6 bin 335 yolcu olması gerekiyor” dedi.