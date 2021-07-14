ABD Senatosu’nun demokrat üyeleri yatırım planında uzlaştı

ABD Senatosu’nun başta gelen demokrat üyeleri yakında görüşülecek bütçe tasarısına dahil edilmesini amaçladıkları 3.5 trilyon dolar büyüklüğündeki yatırım planında uzlaşı sağladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın istediği büyük yeni altyapı yatırımına ulaşılması için bir adım daha atılmış oldu.

UZLAŞI SAĞLANDI

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ABD Senatosu Bütçe Komitesi Demokrat üyelerinin de katıldığı iki saatten uzun süren görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Anlaşmaya vardık” dedi.

Cumhuriyetçilerse bu görüşmelerde yer almadı.

“BİDEN’IN İSTEDİĞİNE ÇOK YAKIN”

Schumer, “İki partinin temsilcilerinin 600 milyar dolar büyüklüğündeki harcama planına bu miktarı (3.5 trilyon dolar) eklersek 4.1 trilyon dolar olacak ki bu da Başkan Biden’ın isteğine çok çok yakın” ifadelerini kullandı.

Schumer, bu açıklamasında iki partinin temcilcilerinin üzerine çalıştığı 1.2 trilyon dolarlık altyapı paketine atıfta bulundu. Bu paketin yaklaşık 600 milyar doların yeni harcamalar için kullanılması planlanıyor.

İKİ AŞAMALI PLAN

Demokratlar Biden’ın altyapı teklifine iki aşamada ulaşmaya çalışıyorlar. 1.2 trilyon dolar büyüklüğünde iki partinin temsilcilerinin üzerine çalıştığı altyapı planı yol ve köprü gibi yatırımlara odaklanacak.

3.5 trilyon dolar büyüklüğündeki yatırım planı ise yaşlılar ve çocuklar için evde bakım hizmeti, iklim değişikliği ve diğer geleneksel olmayan “insani altyapı” harcamalarına odaklanacak. (REUTERS)

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