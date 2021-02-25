ABD’de istihdam ve enflasyon Fed hedeflerinin uzağında

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, enflasyonu yükseltme ve tüm işçiler için iş gücü piyasasında iyileşme sağlama konusunda daha fazla ilerleme olana kadar para politikasının destek sağlamaya devam edeceğini de vurguladı.

Harvard Üniversitesi’nde konuşan Brainard, “Bugün ekonomi bizim hem istihdam hem de enflasyon hedeflerimizin çok uzağında olmaya devam ediyor ve bu hedeflere doğru önemli ilerleme sağlanması biraz zaman alacak” diye konuştu.

ENFLASYON YÜZDE 2’Yİ AŞANA KADAR DEVAM

Fed üyelerinin istihdam piyasasının sağlığını değerlendirirken manşet enflasyonun ötesine bakacaklarını belirten Brainard, diğer göstergelerin yanı sıra ücretlere, istihdamın nüfusa oranına ve iş gücüne katılma oranına da bakacaklarını vurguladı.

Brainard, Fed yetkililerinin parasal desteği ortalama enflasyon yüzde 2 seviyesini üzerine çıkana veya yüzde 2’yi bir süre için ılımlı şekilde aşma yolunda ilerleyene kadar devam ettireceklerini de ifade etti. (FOREKS)

