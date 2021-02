ABD’de sosyal medyada uçurulan hisselere müdahale

ABD borsalarında sosyal medya etkisi giderek artarken, sermaye piyasalarını düzenleme ve denetlemekle yetkili kuruluştan duruma müdahale geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sosyal medyada popüler olan 15 şirket hissesinde işlemleri geçici olarak askıya aldı.

Kararda, söz konusu 15 şirketin hisse fiyatlarının yapay olarak şişirildiğine ilişkin şüphelerin olduğu belirtildi.

‘YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’

SEC yetkilisi Melissa Hodgman, sosyal medyadaki hisse tanıtımlarına bağlı olarak gerçekleşen şüpheli işlemleri yakından takip ettiklerini ve kamu çıkarını korumak için uygun olduğunda bu işlemleri durdurmak için hızlı adım atıyoruz” dedi.

Kararın, bir video oyun perakendecisi olan ve yıllardır zarar eden GameStop şirketinin hisselerinin bir anda 20-30 kat yükselmesinin ve bu olayın tüm dünyada büyük yankı uyandırmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

TELEFONU BİLE ÇALIŞMIYOR

SEC iki hafta önce de kısa bir sürede hisse değeri yüzde 633 artan SpectraScience hisselerinde işlemleri askıya almıştı. Söz konusu şirketin yıllardır finansal rapor bile açıklamadığı, kayıtlarda yer alan telefon numarasının dahi çalışmadığı bilgisi basına yansımıştı.

Dünkü kararla işlemleri askıya alınan 15 şirketin de bir yılı aşkın süredir SEC ile herhangi bir bilgi paylaşmadığı aktarıldı.

Söz konusu şirketlerin isimleri şöyle: Blue Sphere Corp., Bebida Beverage Co., Ehouse Global Inc., Eventure Interactive Inc., Eyes on the Go Inc., Green Energy Enterprises Inc., Helix Wind Corp., International Power Group Ltd., Marani Brands Inc., MediaTechnics Corp., Net Talk.com Inc., Patten Energy Solutions Group Inc., PTA Holdings Inc., Universal Apparel & Textime Company, Wisdom Homes of America Inc.

