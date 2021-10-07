Abdi İbrahim Inoliva’nın yüzde 90’ını satın aldı

Abdi İbrahim, Türkiye'de tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren ve Eroğlu Holding bünyesinde kurulan Inoliva'nın yüzde 90 hissesini satın aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Reçeteli ilaçlarda elde ettiğimiz başarıyı ve liderliği tüketici sağlığına da taşımak arzusundayız" dedi.

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Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalarından Abdi İbrahim, Türkiye’de tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren Inoliva’nın yüzde 90 hissesini satın aldı.

Abdi İbrahim’den yapılan açıklamada, satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.

Inoliva, 2019’da Eroğlu Holding ve Eczacı Şevket Kaya ortaklığında kurulmuştu.

Söz konusu satın almanın Abdi İbrahim’in tüketici sağlığı alanındaki iddiasını ortaya koyduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Tüketici sağlığı tüm dünyada hızla gelişiyor. Reçeteli ilaçlarda elde ettiğimiz başarıyı ve liderliği tüketici sağlığına da taşımak arzusundayız. Organik ve inorganik tüm büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz” dedi.

GEÇEN YIL BİYOTEKNOLOJİ ŞİRKETİ DE SATIN ALMIŞTI

Abdi İbrahim geçtiğimiz yıl da İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma'nın yüzde 28.5 hissesini satın almıştı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Abdi İbrahim Türkiye ilaç sektöründe pazar lideri konumunda bulunuyor. (REUTERS)



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