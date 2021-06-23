Akşener tepki göstermişti: İşte EPDK’dan özel sektöre transfer olan bürokratlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) üst düzey pozisyonlarda çalışırken istifa edip özel sektöre geçen bürokratlara değindi.

Akşener, “EPDK Tarifeler Daire Başkanı olan kişi, 2021 yılının tarifesini ve verilecek teşvikleri, Ocak ayında belirleyip, Mart ayında istifa ediyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Bir elektrik şirketinde, üst düzey yönetici olarak işe başlıyor” dedi.

“Bir başka grup başkanı da, Şubat ayında istifa edip, bir başka şirkette yönetici oluyor. Yine EPDK’de çalışan bir uzman, bir başka elektrik şirketine, müdür olarak transfer oluyor.” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“İşe bakar mısınız? Ocak ayında, verilecek teşvikleri belirleyenler, hemen sonrasında, bu paraları alacak şirketlere, yönetici olarak gidiyor. Sonra vatandaş, ‘Bu faturalar ne böyle?’ diye sorunca, iktidardakiler kızıyor.”

Durumu “rezalet” ve “kepazelik” olarak nitelendiren Akşener’in ismini vermeden andığı bürokratların kim olduğunu, sozcu.com.tr olarak araştırdık.

3 BÜROKRAT KİM?

Akşener’in gündeme getirdiği, martta istifa edip özel sektöre geçen kişi, eski EPDK Tarifeler Daire Başkanı Nedim Korkut Ata.

15 yıl süre EPDK’da görev alan Ata, istifanın hemen ardından Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Regülasyon Başkanı olarak göreve başladı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta elektrik dağıtım işini özelleştirme ile alan şirket, iktidara yakın Tivnikli ailesinin sahip olduğu Eksim Holding bünyesinde yer alıyor.

Akşener’in “Bir başka grup başkanı da, Şubat ayında istifa edip, bir başka şirkette yönetici oluyor” sözleriyle gündeme getirdiği kişi Ali Rıza Dinç. EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Tarifeler Grup Başkanlığı görevinden şubatta istifa eden Dinç, istifanın hemen ardından Aksa Elektrik Satış A.Ş. firmasında Tarife ve Regülasyon Direktörü olarak göreve başladı.

İktidara yakın Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji’nin elektrik piyasasında önemli bir ağırlığı bulunuyor.

Akşenir’in “Yine EPDK’de çalışan bir uzman, bir başka elektrik şirketine, müdür olarak transfer oluyor” sözleriyle andığı kişi ise Sadık Çakı. EPDK’da Enerji Uzmanı olarak görev yaparken Şubat’ta istifa eden Çakı, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasında Operasyon Mükemmellik Müdürü olarak göreve başladı.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., Bereket Enerji bünyesinde yer alıyor. Bereket Enerji’nin patronu Ceyhan Saldanlı, Marmaris’te halk plajına helikopter indirerek tepkilere neden olmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yaparken şubat ayında istifa edip özel sektöre geçen bir diğer isim Serkan Şen oldu. Şen, şubat sonunda Aydem Holding A.Ş.’de Holding A.Ş.'de Regülasyon Direktörü olarak göreve başladı. Aydem de Bereket Enerji bünyesinde bulunuyor.

‘HUKUKİ VE ETİK SORUN VAR’

Konuyu sozcu.com.tr’ye değerlendiren bir enerji sektörü temsilcisi, EPDK’da üst düzey görev yapan kişilerin istifa edip kamuya geçmesinin hem hukuki ve etik açıdan sorunlu olduğunu hem de kurumun kara kutusunun özel şirkete taşınması anlamına geldiğini, kilit pozisyondaki bürokratları transfer eden şirketlerin kamu üzerinde nüfuz gücünün artacağını savundu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, kamuda görev yapan bir kişinin görevden ayrıldıktan sonra, sürdürdüğü görevden ötürü ilişkide olduğu şirketlerde 5 yıl süreyle çalışamayacağına dair düzenleme olduğunu ancak bu düzenlemeye genellikle uyulmadığını söyledi.

Türkyılmaz, söz konusu transferlerin o şirketler için bazı konularda avantaj sağlayabileceğini ancak “oyun değiştirici” olacak önemde olmayacağını dile getirdi.

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