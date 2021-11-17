Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü 1.856 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 620 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.180 TL.

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Altın fiyatları, bugün yükselse de güçlü doların altının çekiciliğini azaltmasıyla son günlerde kaydettiği düşük seviyelerin yakınında seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,854.07 dolara yükseldi. Ancak yine de Cuma gününden bu yana kaydettiği dip seviyenin yalnızca %0.3 üzerinde seyrediyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artarak 1,856.00 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 615 TL, satış 620 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 585 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü 6. 210 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1005 TL, satış 1026 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 968 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.137 TL, satış 4.180 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.944 TL. 236 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.010 TL, satış 2.052 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.936 TL. 116 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.065 TL, satış 4.106 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.872 TL. 234 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.054 TL, satış 4.096 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.863TL. 233 TL yükseliş gerçekleşti.