Altın fiyatları neden düşüyor?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın, faiz oranlarının uzun süre düşük kalacağını teyit etmesi, yüksek enflasyonun Fed’in para politikasını sıkılaştırmasına neden olabileceği yönündeki piyasa endişelerini yatıştırdı. Bu söylem son dönemde küresel piyasalarda ABD tahvil getirileri kaynaklı satış baskısını azalttı.

Güvenli liman dolar, Fed’in gevşek para politikası yanlısını açıklamalarının ardından ekonominin para ve maliye politikası kanalıyla canlanmaya devam edeceği beklentilerine paralel olarak riske duyarlı para birimleri karşısında yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Fed Başkanı Powell dün Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’ne yaptığı açıklamada Fed’in ekonomi toparlanana kadar gevşek para politikasında değişiklik yapmayacağını ve enflasyondaki kısa vadeli yükselişleri görmezden geleceğini tekrarladı.

GRAMDA DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

Altın ABD Hazine tahvil getirilerinin bir yılın zirvesine yakın seyrederek altına olan talebi düşürmesiyle geriledi ancak zayıf seyreden dolar ve Powell’ın destekleyici para politikası taahhüdü altının düşüşünü sınırladı.

Altının onsu yeniden 1800 dolar seviyesinin altına inerken, gram altın doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla daha az değer yitirdi.

Gram altının fiyatı 414 lira seviyesinin altına çekilerken, serbest piyasada çeyrek altın 680 liradan, yarım altın 1361 liradan, cumhuriyet altın ise 2 bin 802 liradan satıldı.