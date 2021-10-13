Altın fiyatları sert yükseldi

Altın fiyatları, Fed'in varlık alımlarını azaltma politikasını yön verecek olan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesiyle yükseldi.

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ABD’de tüketici enflasyonu eylül ayında beklentilerin üstünde artış kaydetti. Enflasyon rakamları öncesi 1777 direnç bölgesine kadar yükselen ons altın enflasyon rakamlarıyla beraber ilk olarak 1760 bölgesine kadar düşüş kaydetti. Ancak sonrasında yeninden toparlandı ve ons altın 1795 doları geçti.

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde yıllık yüzde 5,4 artış kaydetti. Verinin açıklanmasının ardından dolar/TL'de de 9,10 seviyesi aşıldı.

Dolar kuru ve ons altındaki yükselişle beraber gram altının fiyatı serbest piyasada dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 2.27 yükselerek 523 lira seviyesine çıktı.

Cumhuriyet altını 3 bin 500, yarım altın, bin 702, çeyrek altın ise 851 liradan satıldı.