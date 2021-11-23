Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan’dan asgari ücret zammı mesajı…

Kur artışında meydana gelen artış ile eriyen asgari ücret 2022 yılı gelmeden yeniden belirlenecek. Asgari ücret zam oranını belirlemek için Aralık ayında görüşmeler başlayacak. 2002-2021 yılları arasında asgari ücrete sadece 3 sene enflasyondan daha düşük zam yapılmış olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz" açıklaması ardından yüzde 20'nin üzerinde bir asgari ücret zammı gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Asgari ücret zammı tüm çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 asgari ücretinin net 5 bin 200 TL olmasını ve bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmasını talep etti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, asgari ücretten vergi alınmamasını, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olmasını talep etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu söylerken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ise maliyet çalışması yaptıklarını aktardı.

Bilgin, asgari ücret için aralık ayının ilk haftasında tarafların bir araya geleceğini belirterek “Burada rakam veremem ama asgari ücret ilgili toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacağını düşünüyorum” dedi. “Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor” diyen Bilgin, “Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz” diye konuştu.

Asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirten Bilgin, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı.

2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, “Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var” diye konuştu.

Asgari ücret toplantıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

BAKAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

ANKET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde;

*Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Kapsamını ve miktarını oldukça yükselttiğimiz sosyal yardımlarımızın yelpazesini hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı dışarıda bırakmayacak şekilde genişletiyoruz.

DİSK ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’daki DİSK Genel-İş Genel Merkezi’nde 2022 asgari ücretine dair görüş, öneri ve taleplerini açıklamak için bir araya geldi.

Çerkezoğlu, “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5 bin 200 lira olmalı” dedi.

Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, basın açıklaması yapmak için kürsüye giderken, DİSK üyeleri, ‘İnadına sendika, inadına DİSK’, ‘Zafer direnen emekçilerin olacak’ sloganları attı.

Açıklamasında kur artışı nedeniyle asgari ücretin eridiğini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete uygulanan vergi ve kesintilere de dikkat çekti.

TÜM ÜCRETLERE 1000 LİRALIK İYİLEŞTİRME TALEBİ

Çerkezoğlu, “Bütün ücretlere bin liralık iyileştirme yapılmalı. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar kısmı için bin lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘GEÇİM ŞARTLARINA GÖRE HESAPLANMALI’

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

• Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil, ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil, ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanmalıdır.

• Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır.

• Dar gelirlinin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında mutlaka dikkate alınmalıdır.

‘YÜZ GÜLDÜRECEK ASGARİ ÜCRET'

2002-2021 yılları arasında asgari ücrete sadece 3 sene enflasyondan daha düşük zam yapıldı. Diğer tüm yıllarda ise az farkla da olsa asgari ücret enflasyon artışından daha fazla zamlandı. Hali hazırda TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayanmış durumda. Gerçek enflasyon ise bu rakamın çok üzerinde…

AKP 7 Haziran 2015'deki seçim öncesi asgari ücrette artışa yönelik özel bir vaatte bulunmamış, ancak Kasım 2015'te yeniden gerçekleşen seçimlerde asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacağını açıklamıştı.

2016 yılında uygulanacak asgari ücrete 2015 yılı sonunda net yüzde 33.5'luk bir artış yapılmıştı. Bu yıl da çalışan cephesinde beklenti böyle bir artışın gerçekleşmesi.

Pazarlık masasına çalışanlar adına oturacak Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili olarak “Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, ‘Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız” dedi.

PATRONLAR NE DİYOR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) “Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır” değerlendirmesini yaptı.

TİSK Yönetim Kurulu, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

“Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz.”

ASGARİ ÜCRETTE 2010'DAN BU YANA DEĞİŞİM

Asgari ücrette çoğu zaman yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında iki farklı asgari ücret uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamalarda yılın ortalamasını alıyor ve ekonomi dünyasında bu hesap esas alınıyor.

KOMİSYON GELECEK AY TOPLANACAK

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5’er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon belirliyor. Aralıkta toplanan komisyonda kararlar oyçokluğuyla alınıyor. Ancak, hükümetin oyu belirleyici oluyor.

GENİŞ BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret yalnızca asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Öncelikle asgari geçim indiriminden dolayı tüm çalışanlar az ya da çok asgari ücretten etkileniyor.

Bunun yanı sıra, işsizlik maaşı bağlananlar, 65 yaş aylığı alanlar, herhangi bir işte çalışmadıkları için Genel Sağlık Sigortası GSS) primini kendi ödeyenler, isteğe bağlı sigortalılar, erken emekli olmak için borçlanma yapmak isteyenler, sosyal güvenlik primi ödeyen işverenler ve Bağ-Kur’lular ile bireysel emeklilik sistemine (BES) para yatıranlar yeni belirlenecek asgari ücretten doğrudan etkileniyor.

YÜZDE 25 ZAM OLABİLİR

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrete yüklü zam öngördü. Altınsaç şöyle konuştu: “Asgari ücret zammının enflasyona bir takım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını, 2016’daki gibi yüzde 25 civarında ve hatta üzerinde olacağını düşünüyorum. Asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.”

“ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA ALTINDA OLMAMALI”

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Tamer, “Asgari ücret 4 bin TL'nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL'nin altında olmamalı . Benim düşüncem bundan yana” dedi.