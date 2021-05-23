TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, geri dönüşüm sektöründe çıkan yangınlara dikkat çekti, bu yangınların ‘bir bertaraf yöntemi' olarak bilinçli çıkarıldığını belirtti. Geri dönüşüm tesislerinde ve depolarında meydana gelen yangınların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve soruşturulması gerektiğinin altını çizen CHP'li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a şüpheli yangınlarla ilgili sorular yöneltti.

Bakan'ın değerlendirmesi şu şekilde:

“AVRUPA'NIN ÇÖP SÖMÜRGESİ HALİNE GELDİK!”

“Geri dönüştürülemeyen kalitesiz, kirli ve karışık plastiğin, dönüştürülebilir beyanıyla işlenmesi kolay plastik katmanlarının arkasına saklamasına karşın işletilmesi gereken kontrol ve denetim mekanizmaları işletilmiyor. Bakanlık ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar atık ithalatı ve işlenmesi ile ilgili olarak üzerlerine düşen görevi layığıyla yerine getirmiyor ya da getiremiyor.

Türkiye'ye gönderilen plastiklerin çoğunun işlenmeyip tarım alanlarına döküldüğü, nehir kenarlarına istiflendiği, toprağa gömüldüğü ve hatta yakıldığı vahşiliğe şahit oluyoruz. İzmir'in, İstanbul'un, Adana'nın sokaklarında Almanya'nın, İngiltere'nin çöplerine rastlıyor; kent merkezinden biraz uzaklaştıkça ise çöp dağlarıyla karşılaşıyoruz. Avrupa'nın çöp sömürgesi haline geldik.”

“HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ BİR TEHDİT”

“Hiçbir sektörde rastlanmayacak kadar yangın, geri dönüşüm tesislerinde çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum'a; son yıllarda hangi illerdeki geri dönüşüm tesislerinde ve tesislerin depolarında yangın çıktığını, yapılan incelemelerde yangınların hangi sebeplerden çıktığının belirlendiğini, kasten yangın çıkarılan geri dönüşüm tesislerine dair uygulanan yaptırımlara dair birçok detay sorduk. Ayrıca, Interpol ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin tespitlerine göre; bu tür yangınlar atıkları bertaraf etme yöntemlerinden biri.

Yangınların, atıkları -gayri resmi olarak- bertaraf etme yöntemi olarak kullanıldığı tespiti ve uyarıları dikkate alınarak; geri dönüşüm tesislerinde ve depolarında meydana gelen yangınların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve soruşturulması gerekiyor. Sayın Kurum'a bu şüpheli yangınlarla ilgili de sorular yönettik, bu konuda kapsamlı bir inceleme ve araştırma yapılmıyorsa bunun gerekçesini de açıklamasını istedik. Çöp ithalatı öyle alelade bir mesele değil. Bir yandan çok ciddi bir rant kapısı diğer yandan hem çevre hem halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit.”

“DEVLET DENETLEYEMEDİĞİNİ YASAKLAMA YOLUNA GİTTİ”

“İthal edilecek plastik maddeleri yasaklamakla çözüm üretemezsiniz. Evet etilen polimer ithalatının yasaklanması doğru bir karardır. Ancak yetmez, çöp ithalatı tamamen yasaklanmalı. Tabii diğer yandan bir gerçek var o da devletin denetleyemediğini yasaklama yoluna gittiğidir. Bu yasak kararı, geri dönüşüm sektörü açısından birtakım yeni çıkış yollarının aranacağı anlamına da gelir. İlgili Bakanlıklar artık çok daha sıkı ve detaylı denetimler yapmak ve yasalara uymayan geri dönüşümcülere daha sert yaptırımları uygulamak zorunda. Aksi takdirde bu yasağın da bir anlamı olmayacak. Tıpkı ocak ayında karışık plastik atık ithalatının yasaklanmasına rağmen, şu an 10 bin ton karışık plastik çöp yığınlarının limanlarımızda olması gibi…”

Murat Bakan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelttiği sorular şöyle:

“1-Geri dönüşüm tesislerinde ve tesislerin depolama alanlarında 2018-2019-2020-2021 yılları arasında hangi illerde kaç adet yangın çıkmıştır?

2-Geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlardan sonra yapılan inceleme sonucunda yangınların hangi sebeplerden çıktığı belirlenmiştir?

3-Interpol’ün 2020 yılında yayınladığı rapora göre bu tür yangınların atıkların gayri resmi bertaraf yöntemi olarak kullanıldığı tespiti göz önüne alındığında, söz konusu yangınların atıklardan kurtulmak için çıkarıldığı şüphelerine ilişkin Bakanlığınız kapsamlı bir soruşturma yapmış mıdır? Yapmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamışsa gerekçesi nedir?

4-Kasten yangın çıkarıldığı tespit edilen kaç geri dönüşüm tesisi vardır? Bunlar hangi geri dönüşüm tesisleridir?

5-Kasten yangın çıkardığı tespit edilen tesislere hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Kasten yangın çıkarıldığı tespit edilen halde faaliyetine devam eden geri dönüşüm tesisi bulunmakta mıdır?

6-2018-2019-2020-2021 yıllarında geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlarda yıl bazında ayrı ayrı olmak üzere kaç ton plastik atık yanmıştır?”