Aydem Enerji’den İstanbul Portföy’e açığa satış davası

AYDEM, İstanbul Portföy Yönetimi'nin mevzuata aykırı olmasına rağmen halka arzın ilk gününde usulsüz açığa satış yaptığını belirterek, İstanbul Portföy hakkında hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ve yatırımcılarımız zarara uğramış ve mağdur olmuştur" denildi.

Sozcu.com.tr

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Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bugün yaptığı bir açıklamada, İstanbul Portföy’ün açığa satış işlemi ile ilgili hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından İstanbul Portföy'e 1,92 milyon TL idari para cezası verildiğinin anımsatıldığı açıklamada, “Şirketimizin itibarını ve hisse değerini olumsuz yönde etkileyen bu usulsüz işlem hakkında, gereken hukuki süreçler başlatılacak olup sürecin takipçisi olacağız” denildi.

‘YATIRIMCILARIMIZ ZARARA UĞRAYIP, MAĞDUR OLDU’

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu şirket, mevzuata aykırı olmasına rağmen Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzının ilk gününde usulsüz açığa satış yaparak, şirket hisselerinin olağan fiyat akışına müdahale etmiş, ilk işlem gününde hisse fiyatında yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırmış, bu şekilde hissemizin değeri ile şirketimizin itibarını olumsuz etkilemiş, şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmış ve mağdur etmiştir.”