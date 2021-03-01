Bankacılık sektörünün kârı düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam kârı ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 45,2 azalarak 7,92 milyar liradan 4,34 milyar liraya geriledi.

Ocak ayı verilerine göre sektörün mevduatları 3.42 trilyon TL, kredileri de 3.55 trilyon TL oldu.

Bankaların takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı ocakta yüzde 4,08 oldu. Bu oran 2020’nin aynı döneminde yüzde 5,34 seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu ayda çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14 olurken, sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18 olarak gerçekleşti.

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