BDDK’dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz kurlarında yaşanan hareketliliği sosyal medya hesabından manipüle ettiği iddiasıyla 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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BDDK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan 26 kişinin yer aldığı listeyi paylaşan BDDK, “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomist Güldem Atabay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve yayıncı Selçuk Geçer de bulunuyor.

ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili yapılan değerlendirmelere değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuşmuştu:

“Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçek dışı yanıltıcı manipülatif olduğunu ortaya çıkardı, hem de birkaç saat içinde. Söz konusu beyan ve iddialar, kanunlarımıza aykırıdır. Merkez Bankası'nın itibarını kıracak asılsız haber yayamazsınız. Piyasa bozucu eylemler, piyasa dolandırıcılık yapamazsınız. Finansla piyasalarda manipülasyonda suçtur.

Burada hiç af yok. Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlar atmıştır. Merkez Bankası’nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat o da bu suçu işlemiştir”

Durmuş Yılmaz'ın döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili yaptığı değerlendirmeleri eleştiren Erdoğan, “Hele hele Merkez Bankası’nda başkanlık yapacaksın, kalkıp yol göstericiliğe soyunacaksın, bunları hesaba çekecekler. Kamu görevinde bulunmuş birisi kamu aleyhinde açıklama yapamaz. Burada bir sorun var, yine o sorunu hep beraber kaldıracağız. Onlarda bedelini ödeyecekler. Milletvekili sebebiyle yırtar ama tazminat olarak bunun bedelini öder” ifadelerini kullanmıştı.

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