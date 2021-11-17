Benzinde büyük zam beklentisi

Kurda bugün belirgin bir düşüş olmazsa benzine, yarın geceden geçerli olmak üzere 52 ile 54 kuruş arasında zam bekleniyor. Merkez Bankası kararı, kurun yanı sıra akaryakıt fiyatları için de belirleyici olacak.

Sozcu.com.tr

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Türk lirası dolar karşısında erirken, akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oraya çıktı.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bugün dolar kuru 10,40 seviyelerinde kapanış gösterirse ve uluslararası benzin fiyatı da dünkü kapanış fiyatlarından kapanırsa yarın benzine 52-54 kuruş arası zam yapılması bekleniyor.

Yarın Merkez Bankası kararı sonrasında dolar kuru 10 TL civarlarında ya da altında kapanış yaparsa motorinde zam beklentisi ertelenecek. Ama Merkez Bankası kararı sonrasında dolar kuru 10,30 TL üstü kapanış yaparsa ve ürün fiyatı da düşmezse motorine cumartesiden geçerli olmak üzere 33 ile 46 kuruş arası zam beklentisi oluşacak.

Benzine en son 11 Kasım’da 32 kuruşluk indirim gelmişti.

Benzin, motorin ve LPG’de eşel mobil sistemi kapsamında özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zam kararları doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

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