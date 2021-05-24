Beyaz eşyada iç satış ve ihracat arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar Nisan’da yüzde 54 artışla 844,394 adet oldu. İhracat ise Nisan’da yüzde 176 artışla 2.34 milyon adet olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Nisan ayında satışlarımız özellikle ihracatımızda 2020 yılı aynı dönemine göre önemli artışlar oldu. 2020 Mayıs ayına kadar ihracat pazarlarımızda başta en büyük ihracat pazarımız Avrupa’daki satışlarımızda kapanmalar nedeniyle sert düşüşler yaşamıştık. Aşılamanın yaygınlaşması ihracatımıza pozitif yansıyor. Altı ana üründe Nisan ayı ihracatımız ve üretimimiz 2020 yılı Nisan ayı ile kıyaslandığında 3 kata yakın arttı. Türkiye satışlarımız ise istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor” diye konuştu.

TÜRKBESD verilerine göre Ocak-Nisan döneminde ise iç satışlar yüzde 43 artışla 3.19 milyon adet, ihracat da yüzde 48 artışla 8.5 milyon adet olarak gerçekleşti.

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