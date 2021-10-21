Biden’den vergi ödemeyen büyük şirketlere tepki: Kahve parasından az

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'da yaptığı paylaşımda çok uluslu şirketlerin federal vergi ödememesini eleştirerek, ödedikleri verginin kahve parasından bile daha düşük olduğunu savundu. Biden, bunun değişmesi çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD Joe Biden, ülkede federal gelir vergisi ödemeyen şirketlerle ilgili Twitter’da bir paylaşımda bulundu ve kurumlar vergisinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savundu.

Çok uluslu şirketlerin kahve parasından daha az vergi ödediğini savunan Biden, Twitter’da, “Bu sabah kahvenize 3 dolar harcadıysanız, bu son yıllarda 55 büyük şirketin vergi olarak ödediğinden daha fazla. Bu yanlış ve değişmesi gerekiyor” dedi.

HİÇ VERGİ ÖDEMİYORLAR

Vergilendirme ve Ekonomi Politikası Enstitüsü’nün Nisan ayında yayınladığı bir raporda, Nike ve FedEx dahil 55 çok uluslu şirketin, vergi öncesi gelirlerinde yaklaşık 40,5 milyar dolar elde etmesine rağmen, 2020 kârları üzerinden hiç federal gelir vergisi ödemediği ortaya çıktı.

Biden, Nisan ayında kurumlar vergisinin yüzde 21’den yüzde 28’e yükseltilmesini önerdiğinde, “Bu adil değil. Geri kalan Amerikan vergi mükellefleri için adil değil. Buna bir son vermeye çalışacağız” diyerek ücretli çalışanların bu şirketlerden daha fazla vergi verdiğini hatırlatmıştı.

BİDEN SÖZ VERMİŞTİ

ABD’de önceki başkan Donald Trump döneminde ciddi vergi indirimleri olmuş, Biden ise yeni dönemde bu vergileri artıracağının sözünü vermişti. Biden yönetimi iklim ve sosyal hizmetler harcamalarını da içeren trilyonlarca dolarlık altyapı harcamalarının finansmanı için de bu vergileri kullanmayı planlıyor.

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