Bitcoin’de bir rekor daha

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, artan kurumsal yatırımcı ilgisinin de etkisi ile güçlü yükselişini devam ettiriyor.

Bitcoin fiyatı dün 58 bin dolar seviyesinin de üzerine çıktı. Yıl başından bu yana yüzde 100’e yakın artış gösteren Bitcoin fiyatı 58 bin 332 dolar seviyesini gördü.

KURUMSAL YATIRIMCI İLGİSİ YÜKSELTİYOR

Bitcoin fiyatı, 2020 yılının tamamında yüzde 305 artış göstermişti.

Bitcoin fiyatının yükselmesinde, Tesla ile başlayan, BlackRock ile devam eden kurumsal yatırımcı ilgisinin ve bu kurumsal yatırımcı ilgisinin Bitcoin için uzun vadeli görünümü “parlattığına” inanan bireysel yatırımcıların ilgilerini artırmalarının etkili olduğu ifade ediliyor.

KANADA’NIN İLK BITCOIN FONU 421,8 MİLYON DOLAR TOPLADI

Kanada’nın ve Kuzey Amerika’nın ilk halka açık işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonu olan Purpose Investments’ın Bitcoin borsa yatırım fonu Toronto Borsası’ndaki ilk işlem gününde büyük ilgi gördü.

“BTCC” kodu ile işleme açılan Bitcoin borsa yatırım fonunda ilk gün 100 milyon dolardan fazla işlem oldu ve BYF’nin Cuma gün sonu itibariyle yönetimi altına topladığı varlık tutarı 421,8 milyon dolara ulaştı.

Purpose Investments’ın Bitcoin borsa yatırım fonunun varlıklarının bu hafta sonuna kadar 1 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Cuma günü, Kanada’nın ikinci Bitcoin borsa yatırım fonu Evolve ETF de “EBIT” kodu ile işleme açıldı.

CI Global Asset Management da Kanada’nın üçüncü Bitcoin borsa yatırım fonu için başvuru yaptı. CI Galaxy Bitcoin ETF (BTCX) adını alacak olan borsa yatırım fonu CI Global tarafından yönetilecek ve danışmanlığını Glaxay Digital yapacak. (FOREKS)



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