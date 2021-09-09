Borç batağındaki emlak şirketi piyasayı salladı

Dünyanın en çok borcu olan emlak şirketi Çinli Evergrande'nin bazı tahvilleri yeniden işleme kapatıldı. Şirketin milyarlarca dolarlık borçları yatırımcıları endişelendirirdi. Yatırımcılar ödeme sorunlarının kredi piyasasına bulaşmasından korkuyor.

Sozcu.com.tr

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Çin’de borç sorunları ile gündemde olan gayrimenkul şirketi Evergrande’nin bazı tahvilleri işleme kapatıldı.

Ayrıca Moodys’in şirketin kredi notunu hazirandan bu yana üçüncü kez düşürmesi ile birlikte Çin emlak piyasasında ciddi bir tedirginlik meydana geldi.

Derinleşen likidite sorunları nedeniyle yatırımcıları endişelendiren şirketin bazı tahvillerinde işlemler yüzde 30’a varan değer kaybı yaşadı. Geçtiğimiz hafta da tahvil işlemlerinde benzer bir durum meydana gelmişti.

SON 6 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Evergrande’nin hisselerindeki düşüş yüzde 11’in üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri Temmuz 2015’ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Evergrande’nin 2022 vadeli 7,4 milyar dolarlık geri ödemesi bulunuyor. Şirketin bankalara, şirketlere, yatırımcılara, ev alıcılarına toplamda 305 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor.

Ayrıca bazı banka kredi ödemelerinin askıya alındığı ifade edildi. Banka dışı alacaklılar da şirketi derhal geri ödeme yapmaya çağırdı.

Şirketin ödeme başarısızlığının kredi piyasasında bulaşma riski ise yatırımcıları endişelendirdi.

Başka bir Çinli emlak geliştiricisi olan Guangzhou R&F’nin tahvilleri geçtiğimiz hafta yüzde 20 düştü. Şirket bu oranla nominal değerinin yüzde 60 altına geriledi.

ÇÖKÜŞE ADIM ADIM…

Çinli düzenleyiciler ise şirkete borç sorunlarını çözme konusunda çağrı yaptı. Ancak, hükümet şirkete finansal destek sağlayıp sağlayamayacağı konusunda sessiz kaldı.

Evengrande hizmetlerinde büyük indirimlere gitse de müşteriler için artık cezbedici olmaktan çıkmış durumda. Son raporlara göre sözleşmeli satışlar Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 26 düştü.

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