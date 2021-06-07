Bu haftaki ECB toplantısıyla ilgili 5 soru 5 cevap

Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin parasal genişleme yanlısı ifadeleri, 1.85 trilyon euroluk (2.24 trilyon dolar) Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı’nın (PEPP) hızının azaltılması konusunda acele edilmeyeceğini işaret ediyor.

Bununla beraber, ekonominin toparlanmaya başlaması, enflasyon artışı ve diğer merkez bankalarının canlandırmayı yavaşlatmak için geçici adımlar atmaya başlamaları tahvil alımlarının azaltılması konusundaki baskıları artırıyor.

Piyasaları ilgilendiren bazı önemli soruların yanıtlarını şöyle:

1. ECB acil durum tahvil alımlarının hızını azaltacak mı?

Birçok analist, ECB’nin yakın zamandaki gevşeme yanlısı açıklamalarına dayanarak bankanın üçüncü çeyrekte tahvil alımlarındaki yüksek hızı sürdüreceğini tahmin ediyor. ECB yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta, varlık alımlarının mevcut temposunun sürdürülmesini istiyor.

Ancak ECB, piyasa şartlarına ve mevsimsel etmenlere bağlı olarak tahvil alımları konusundaki esnekliğe vurgu yapabilir. Piyasalar da bunu Ağustos’ta tahvil alımlarının yavaşlayacağı yönünde yorumlayabilir. Ağustos’ta devlet tahvillerinin arzı genellikle düşüyor.

Diğer bazı uzmanlarsa ekonomideki toparlanmayı hesaba katarak ECB’nin tahvil alımlarında ılımlı bir yavaşlama ihtimalini göz ardı etmiyorlar.

BNP Paribas’ın baş küresel ekonomisti Luigi Speranza, tahvil alımlarının hızında ılımlı bir yavaşlamaya yol açabilecek “varlık alımlarının gevşeme yanlısı olarak azaltılmasını” beklediğini ifade etti.

2. ECB, PEPP’in genel büyüklüğünü ele alacak mı?

PEPP, Mart sonuna kadar yürürlükte kalacak. ECB 1.85 trilyon euroluk paketin tamamını kullanmaya gerek duymadığını açıklamıştı.

Ekonominin güçlenmesiyle, yönetim kurulundaki parasal sıkılaştırma yanlıları paketin tamamının kullanılmamasını ele alabilirler. Bu yüzden bu konunun ele alınıp alınmadığı para politikası kurulu toplantısının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ye sorulabilir.

Parasal sıkılaştırma yanlısı olmasıyla bilinen Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, geçen haftaki açıklamasında Avrupa ekonomisinin corona virüs şokundan beklenenden daha hızlı toparlandığını belirtmişti. ECB Başkanı Lagarde ise ECB’nin euro bölgesini toparlanana kadar destekleyeceğini açıklamıştı.

3. ECB acil durum araçlarından vazgeçmeyi değerlendirir mi?

Tahvil alımlarının azaltılması ne kadar düşük bir ihtimalse, tahvil alımlarının azaltılmasının görüşüldüğüne işaret edecek her türlü yorumdan Lagarde’nin kaçınması da o kadar ihtimal dahilinde.

Lagarde, tahvil alımlarının azaltımı konusundaki bu tartışmayı Eylül’de yapılacak ECB’nin stratejik öncelikleri değerlendirmesinin sonrasına itebilir.

Merkez bankaları küresel olarak acil durum canlandırma desteklerinin seviyesini azaltacakları günlerin bekliyorlar. Lagarde, PEPP’ten daha az esnek bir tahvil alım programı olan Varlık Satın Alma Programı’na (APP) gelecek yıl nasıl bir geçiş öngördüğü konusunda zor sorulara maruz kalabilir.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB’nin APP’ye daha fazla esneklik kazandırmasnı beklediğini daha önce ifade etmişti.

Nordea Asset Management’te kıdemli makro strateji uzmanı Sébastien Galy, “Tartışma konusu, PEPP ile APP arasındaki geçişin nasıl olacağı ve APP’yi geçici olarak büyütüp büyütmeme ihtiyaçlarıdır. Bu da komplike bir tartışmadır” dedi.

4. ECB’nin enflasyon konusundaki duruşu nasıl?

Euro bölgesi enflasyonu Mayıs’ta %2’ye yakın olarak ifade edilen enflasyon hedefini aşarak şu ana kadar fiyatlardaki yükselişten sıkıntı beyan etmeyen yetkililere iletişim konusunda zorluk çıkardı.

Yetkililer, hızla yükselen fiyatlarla ilgili piyasalardaki endişelerin gereksiz olduğuna inanıyorlar. Her ne kadar ECB’nin kısa vadeli enflasyon hedefini yukarı revize etmesi yüksek ihtimal olsa da, bankanın uzun vadeli tahminleri fiyatlardaki yükseliş baskılarının güçlü olmayacağını gösteriyor.

ECB’nin bu haftaki toplantısında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahminleri de izlenecek. Çünkü bu verinin tahminleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın mali canlandırma paketinin yayılma etkilerini ilk yansıtacak verileri oluşturacak.

5. ECB tahvil getirileri ve euro konusunda endişeli mi?

ECB’nin gevşek para politikası yanlısı yaklaşımını koruyacağı beklentileri Mayıs’ta son ayların zirvesini gören tahvil getirilerini düşmesini sağlayarak merkez bankasını rahatlattı.

Strateji uzmanları, borçlanma maliyetlerindeki yukarı yönlü baskının geri geleceğini, bu duruma ekonominin güç kazandığını gösteren verilerin eşlik etmesi halinde sorun yaşanmayacağını tahmin ediyorlar.

ECB’nin Mart ayındaki toplantı tutunakları euronun güçlenmesi konusundaki kaygıları ortaya koymuştu. Euro, Mart’taki faiz toplantısından bu yana dolar karşısında %1.6 değer kazanmış olsa da yetkililerin çok fazla endişelenmesine sebep olacak seviyelere gelmedi. (Reuters)