Bu yıl turizm hedefi 25 milyon ziyaretçi

Sektör temsilcilerine göre, pandemi öncesi sektör performansının ancak yarısına işaret eden bu sayıların yeniden normale dönmesi ise 2022 ve 2023 yıllarını bulacak.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019 yılında 45.06 milyon olmuş, turizm gelirleri ise 34.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2020’inin ilk 11 ayında ise Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %72 düşüşle 12 milyon oldu.

“14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı”nın online tanıtım toplantısında değerlendirmde bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, “2021’de 25-30 milyon arası hedef tutturmamız lazım. 2021 emekleme, ayağa kalkma yılı. 2022-2023’te de koşma yılı olacak” dedi.

Çorabatır, bu hedefe ulaşmada belirleyici birinci etkenin aşı uygulaması, ikinci etkenin de hem Türkiye, hem de Türkiye’ye turist gönderen ülkelerde vaka sayılarının gerilemesi olacağını belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da yaptığı değerlendirmede, “2021’de 2019’un yarısını hedefliyoruz. 2019 rakamlarının yarısını hedefleyecek şekilde başlıyoruz” dedi.

Aşı haberlerine karşın, belirsizliklerin hala devam ettiğini belirten Bağlıkaya, “2021 yılında sektörü çok daha çetin bir rekabetin yaşanacağı, pastanın küçüldüğü ancak bu pastadan pay kapmak için yarışanların çok daha agresiv olacağı yeni bir dönem bekliyor” deiye konuştu.

Pandemi sürecinde ülkeler arasındaki sınırların kapanmasıyla birlikte iç turizmin öneminin arttığına işaret eden Bağlıkaya, TÜRSAB olarak 2021 yılında Türkiye’de “İç Turizm Seferberliği” ilan edilmesi konusunda çağrıda bulunduklarını söyledi.

Öte yandan toplantıda verilen bilgiye göre, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl sanal ortamda düzenlenecek. 25-27 Şubat’ta İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığında düzenlenecek “14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı”na çeşitli ülkelerden seyahat acentaları ve tur operatörleri, otel ve konaklama tesisleri ile havayolu şirketleri gibi turizm sektörü temsilcilerinin yanı sıra bakanlıklar, konsolosluklar, belediyeler ve kalkınma ajansları da katılacak.

Bağlıkaya, “Fuar, Akdeniz çanağındaki ülkelerin katılımı, uluslararası konuklar, fuar bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve işbirlikleriyle turizmdeki durgunluğu aşma noktasında tüm bölgeye önemli bir hareketlilk getirecektir” dedi. (REUTERS)