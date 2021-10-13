CHP Sözcüsü: Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor" dedi. Öztrak Türkiye'nin en büyük 20 ekonomi liginden düşmesinin kötü yönetimin göstergesi olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin 2021'de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşmekte olduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinden konu ile ilgili paylaşımlarda bulunan Öztrak, “Tek Kişilik Vesayet Rejimiyle geçen 3 yılın sonunda, Türkiye artık en en büyük 20 ekonomi liginde yok. ‘Türkiye'yi uçuracak’ dedikleri ucube rejim, Türkiye'ye lig düşürdü” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ UÇURACAK DEDİKLERİ REJİM LİG DÜŞÜRDÜ”

“Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye, 2021'de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor” diyen Öztrak, şunları söyledi:

“Ülkemiz AK Parti'nin esamesi okunmazken; 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi. 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olmayan Rusya, Endonezya, Suudi Arabistan ekonomileri bizi geçip ilk 20'ye girerken, Türkiye bu ülkelerin gerisine düştü. Türkiye 2018’de, Tek Kişilik Vesayet Rejimine geçmeden önce de dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Tek Kişilik Vesayet Rejimiyle geçen 3 yılın sonunda, Türkiye artık en en büyük 20 ekonomi liginde yok. “Türkiye'yi uçuracak” dedikleri ucube rejim, Türkiye'ye lig düşürdü.”

“KÖTÜ YÖNETİMİN GÖSTERGESİ”

Öztrak son olarak, “Türkiye'nin en büyük 20 ekonomi liginden düşmesi, ‘Erdoğan şahsım yönetimi’nde kaçırılan fırsatların ve kötü yönetimin göstergesidir. Tüm dünya bizden kötü diyerek, beceriksizliğinizi saklayamazsınız. Millet olanları görüyor, notunuzu veriyor. Sandık gelsin diye gün sayıyor” açıklamasında bulundu.

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