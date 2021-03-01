CHP’den esnaf anketi: Yüzde 86’sı borçlarını ödeyemedi

Yapılan ankette, iktidarın pandemi sürecinde verdiği desteğin yetersiz olduğu sonucu çıktı. Anket sonuçlarına göre; esnafın yüzde 86'sı bu süreçte kira, fatura, vergi borçlarını ödeyemediğini belirtti.

Esnaf, hükümetin açıklamış olduğu üç aylık bin TL’lik gelir desteği ile 500 ile 750 TL arasında değişen kira desteğini ve son olarak yeme içme sektörü için açıklanan 2 bin TL ile 40 bin TL destek paketini yeterli bulmadı.

Ağbaba’nın bin esnafla yaptığı anket sonuçları şöyle:

ESNAF AÇIKLANAN DESTEK PAKETİNİ YETERLİ BULMUYOR

Esnafın yüzde 78'i açıklanan destek paketinin yetersiz olduğunu belirtirken, yüzde 14'ü ise yardımların kısmen yeterli olduğunu belirtti. Esnafın sadece yüzde 8'lik kısmı açıklanmış olan gelir desteğini yeterli olarak görüyor.

Esnaf hem çekilen kredilerin taksitlerini ödeyemedi hem de geçmiş birikiminden kaybetti. Anket sonuçlarına göre esnafın sadece yüzde 34'ü verilen düşük faizli kredilerden yararlanabildi. Bu duruma göre her 10 esnaftan sadece 3'ü kredi desteklerinden faydalanmış oldu.

ESNAFLAR KREDİLERİNİN TAKSİTLERİNİ ÖDEYEBİLDİ Mİ?

Esnafların yüzde 81'i kredi taksitlerini ödeyemediklerini belirtirken, ayrıca faizle ertelenen bu kredileri ilerleyen dönemlerde de tekrar ödemekte zorluk çekeceklerini belirtti.

Kredi taksitlerini ödeyebilen esnaf ise ödemeleri iş yapmalarından kaynaklı olarak değil, başka yerlere borçlanarak ödeme yaptıklarını belirtti.

Esnafın yüzde 14'ü ise bu süreçte zorunlu ödemelerini karşılayabilirken, ödemelerini geçmiş birikimlerini kullanarak veya sahip olduğu diğer mal varlıklarını ( ev, araba vb) satarak karşıladığını belirtti.

GELİR KAYBI 250 BİN TL'Yİ AŞTI

Covid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalar veya hâlihazırda yaşanan ekonomik kriz neticesinde esnafın pandemi döneminde gelir ve ciro kaybı yüzde 70'leri aşmış durumda.

Küçük ve Orta ölçekli esnafların yüzde 28'si bu dönemde 50 ila 100 bin lira arası gelir kaybına uğradığını belirtirken, yüzde 34'ü gelir kayıplarının 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu ifade etti. Ankete katılan esnafların yüzde 38'si ise bu süreçte toplam gelir kayıplarının 250 bin TL ve üzeri olduğunu belirtti.

CHP'NİN 17 MADDELİK DESTEK ÖNERİSİNE ESNAFTAN DESTEK VAR

Ankete katılan esnafların yüzde 65'i CHP'nin açıklamış olduğu ‘'17 Maddelik Esnaf Destek Paketi' 've ‘'Esnaf Maaş Koruma'' paketini yakından takip ediyor. CHP'nin esnaf destek paketini takip eden esnafların yüzde 81'i Cumhuriyet Halk Partisinin destek paketlerini iktidarın açıklamış olduğu destek paketinden daha olumlu karşılamaktadır.

CHP’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?

Ağbaba CHP'nin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Biz, CHP olarak, çözüm önerilerini de çok açık ve net bir kez daha söylüyoruz. Esnafa hacizler durdurulsun. Stopaj kaldırılsın. Esnafın birikmiş vergi borçları ve SGK borçları faizsiz dondurulsun ve bir yıl ertelensin. Esnafa sadece %50 ve fazlası ciro kaybına yüzde 3 destekleme değil, kademeli gelir kaybına göre destek verilsin.

BAĞ-KUR borcu olan esnafların borçları faizsiz en az 1 yıl dondurulsun ve sağlıktan yararlanmaları sağlansın. Esnafın kamu bankalarına olan borçları faizsiz olarak erteleme yapılsın.

Esnafın özel bankalara borçları da yapılandırma kapsamına alınsın. Esnafa sicil affı çıkarılsın. Halen kapalı olan restoran, kafe, bar, meyhane, kahvehane, internet kafe ve nargile kafeler salgın tedbirleri alınarak açılsın. Devlet bankalarının pos cihazlarından komisyon alınmasın.

Esnafın dükkânında kullandığı doğalgaz, elektrik ve su bedellerinde indirim yapılsın. Esnafın kendine ya da işyeri üzerine kayıtlı araçlarının akaryakıt bedelleri üzerinden ÖTV alınmasın.

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