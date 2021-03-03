CHP’den TÜİK enflasyonuna tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin genel merkezi önünde düzenlediği basın toplantısında TÜİK'in enflasyon rakamlarının gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmadığını söyledi. Ağbaba şunları söyledi:

“BAŞKANLAR DEĞİŞİYOR ANLAYIŞ DEĞİŞMİYOR”

“TÜİK'in son 2 yılda bu beşinci başkanı. TÜİK'in başkanları değişiyor ama zihniyet aynı. Adeta AKP'nin, sarayın reklam ajansı gibi rakamlarla oynayan, rakamlara takla attıran bir TÜİK var.

Başkanların değişmesiyle rakamlarla oynuyorlar ama hayatın gerçekleri değişmiyor. Şimdi açıklamış oldukları enflasyon yüzde 15.61. Bunu Dikmen'de ya da Keçiören'de bir teyzeye sorsalar teyze onları terlikle kovalar TÜİK'cileri. Geçen sene zeytinyağ 20 liraydı şu anda 85 TL.

Eskiden zeytinyağları 5 kiloluk şişelerde satılırdı şimdi adeta 20 miligrama kadar düştü. Kolonya şişesinde zeytinyağ satılıyor. Gıda enflasyonuna baktığımız zaman TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu yüzde 25 ama gerçeğe baktığımız zaman bu rakamların çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.”

“TÜRKİYE’DE HAYAT KEŞKE TÜİK’İN SÖYLEDİĞİ GİBİ OLSA”

“Türkiye her geçen gün yoksullaşıyor Türkiye'de keşke hayat TÜİK'in söylediği gibi olsa, keşke TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlara benzese ama gerçekler hiç öyle değil.

Başkanlar değişiyor anlayış değişmiyor maalesef TÜİK rakamlarla oynayarak enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor ama gerçek enflasyon pazarda, gerçek enflasyon bakkalda, hayatta gerçek enflasyonun açıklananın 2 katı olduğunu biliyoruz. İşsizliği azaltıyorlar, enflasyonu azaltıyorlar ama yaşama baktığımız zaman gerçekler bununla uyuşmuyor.”