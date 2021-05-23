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CHP’li belediyeden üreticilere 200 bin sebze fidesi

Denizli’nin CHP’li Merkezefendi belediyesi ilçedeki üreticilere 200 bin fide dağıtımına başladı. Başkan Şeniz Doğan, “Salgın üreticilerimizi de etkiledi. Hem onlara destek olmak hem de tarımsal üretimi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Selami AYDIN
Güncellenme: 12:04, 23/05/2021
HaberlerEkonomi
CHP’li belediyeden üreticilere 200 bin sebze fidesi

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi ilçedeki üreticilere fide desteği sağladı. Geçen yıl çiftçilere 120 bin fide dağıtan belediye bu yıl 200 bin domates, patlıcan, biber ve salatalık fidesinin dağıtımına başladı. Dağıtım belediye hizmet binası ile Başkarcı'daki muhtelif noktalarda gerçekleştiriliyor.

İlçenin Kumkısık, Yeşilyayla, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Altındere ve Aşağışamlı köylerinde üreticiler fidelerini aldı. Diğer üreticilere de fideler dağıtılıyor. Ziraat odasına kayıtlı 104 çiftçi hibe fideleri toprakla buluşturacak.

DOĞAN: ÜRETİM YAYGINLAŞSIN İSTİYORUM

CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ilçede üretimin yaygınlaşmasını istediğini belirterek, “Salgın üreticilerimizi de etkiledi. Hem onlara destek olmak hem de tarımsal üretimi arttırmak istiyoruz. Geçen yıl da fide dağıtımı gerçekleştirdik. Geçen sene bu miktar 120 bindi, bu yıl 200 bine çıkardık. Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz de hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun. Hem vatandaş ucuza bu gıdalardan faydalansın hem de Türkiye'ye örnek olalım” ifadelerini kullandı.

CHP Denizli Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:01,