CHP’li Sertel: AKP Hükümeti için hezimet, şirket için zafer

Yap – işlet – devret modeli ile yapılan Kütahya'daki Zafer Havalimanı ihalesini, kamuoyunda tanıdık müteahhit firmalarından İC İçtaş almıştı.

Havalimanı yaklaşık 50 milyon euro yatırım ile 2012 yılında açılmıştı. Havalimanını işleten şirkete 2012-2020 yılları arasında 8 milyon 915 bin 411 yolcu garantisi verilmişti.

Fakat, geride kalan sekiz yılda havalimanını sadece 318 bin 935 yolcu kullandı. Böylece hata payı yüzde 98'i buldu.

PANDEMİDE İŞLER DURDU, ŞİRKETE ÖDEMELER DURMADI

Pandemi nedeniyle uçuşların durma noktasına geldiği 2020 yılında şirkete ödemeler aksatılmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından İC İçtaş'a 6 milyon 738 bin euro ödeme yapıldı. Devlet garantisi ile şirkete sekiz yıl boyunca ödenen para ise 45 milyon 891 bin 152 euro oldu. Yüzde 98'lik sapma oranı göz önüne alındığında, devlet kasasından İG İçtaş firmasına 2044 yılına kadar yapılacak ödeme 208 milyon 131 bin 332 euro'yu bulacak.

ZAFER Mİ, HEZİMET Mİ?

Çarpıcı tabloyu gündeme CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel getirdi. Sertel şöyle konuştu:

*Tıpkı otoyollarında araç geçiş garantisi gibi Zafer Havalimanı'nda da yolcu garantisi verildi. Ancak garanti edilen yolcu sayısı ile binen yolcu sayısı arasındaki fark yüzde 97'leri buluyor. Dolayısıyla devletin kasasından her yıl milyonlarca euro gidiyor.

*Hükümet için hezimet, yapan şirket için zafer niteliğindeki bu havalimanına verilen yolcu garantisi nedeniyle bugüne kadar 45 milyon 891 bin 152 euro ödendi. AKP'ye yakın olduğu iddia edilen bu şirket bir yıl sonra yapım maliyetini çıkaracak ve geriye kalan 21 yıl 11 ay boyunca da milyonlarca euro para almaya devam edecek.

* Zafer Havalimanı kanayan bir yara haline dönüştü. Parayı yutan bir kara delik haline geldi. Öyle bir hesaplama yapılmış ki yüzde 98 hata payı var. Nereden bakarsanız bakın tutarsızlık. AKP Hükümeti için hezimet, şirket için zafer oldu. Bu ülkenin paraları har vurup harman savrulmamalı. İtinayla, özenerek ihaleler yapılmalı, özenerek iş yapılmalı.

DEVLETİN UĞRADIĞI ZARAR 1 MİLYAR 169 MİLYON LİRA

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görev döneminde CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın soru önergesine verdiği yanıtta, “Kamu olarak biz bu havaalanını yapsaydık yapım maliyeti ve işletme maliyeti, yani 2044 yılına kadarki işletme maliyeti öngörümüz 85 milyon 304 bin 878 euro” demişti.

Fakat, havalimanı İG İçtaş'a havale edilince, devletin kasasından fazladan 122 milyon euro (1 milyar 169 milyon 980 bin TL) para çıkmış olacak.