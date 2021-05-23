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Çiftçi buğday ve arpadan verim alamaz oldu

Uşak'ta buğday ve arpa tarlaları kuraklık nedeniyle başak vermedi. Dekarda 400 kilo verim alan üretici bu yıl mahsul alamayacak. Ekili alanları inceleyen köylülerle görüşen CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Tarım bakanını göreve çağırıyorum. Zarar tespit edilsin, çiftçiye destek verilsin" diye konuştu.

Selami AYDIN
Güncellenme: 12:46, 23/05/2021
HaberlerEkonomi
Çiftçi buğday ve arpadan verim alamaz oldu

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Güney Köyü'nde ekili alanlarda inceleme yaptı, üreticilerle bir araya geldi. Bölgede kuraklık nedeniyle verimin tamamen düştüğünü belirten Yalım, “Bütün arazilerde sıkıntı çok büyük. Yağmur yağmadığı gibi salgın döneminde çiftçimiz daha da zor duruma düştü. Bu insanlar tarlasını sürdü, tohum ve gübre attı, mazot kullandı. Kuraklık nedeniyle buğday ve arpa tarlalarında  başak yok. Dekarda 400 kilo verim alınıyordu başak olmayınca üretim sıfıra düştü” diye konuştu.

60 İLDE KURAKLIK VAR, TARIM BAKANI GÖREVİNİ YAPSIN

Türkiye'de 60 ilde ciddi kuraklık sorunu yaşandığını söyleyen Yalım, “Çiftçi çok zor durumda. Tarım bakanına sesleniyorum. Çiftçimizin zararının tespit edilip, gerekli desteğin verilmesi lazım. Yoksa çiftçimiz önümüzdeki yıl değil gübre atmaya, bu arazileri sürmek için traktöre mazotu koymaya bile gücü kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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