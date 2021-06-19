Çiftçinin elektrik faturası isyanı

Manisa'da üzüm bağı sulaması yapan çiftçi Atilla Üncü, 10 bin 571 liralık elektrik faturasını öderken zorla iki taksit yaptırılıp, 484 lira vade farkı alındığını söyledi. Ödediği iki ayrı faturada istemediği halde dağıtım şirketinin 2 taksit yaptığını ve vade farkı yansıttığını anlatan çiftçi Üncü, “Babam 27 yıl Manisa Ziraat Odası başkanlığı yaptı. Vefat edince çiftliği üzerimize aldık. Kuyu suyu kullandığım için elektrik faturam 10 bin 517 lira geldi ancak 11 bin 002 lira alındı. 484 lira farkın vade farkı olduğunu öğrendim” diye konuştu.

ZORLA TAKSİT

Üzüm bağlarını kardeşleriyle birlikte devraldıklarını anlatan Atilla Üncü, elektrik faturası konusunda yaşadığı sorunu SÖZCÜ'ye anlattı: “150 dönüm kuru üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz. Kanal suyu gelmeyince kendi ruhsatlı kuyumuzdan çıkardığımız su ile sulama yapıyoruz. Taksit istemiyoruz deyince de ‘bize verilen talimat böyle' deniyor. İstemediğimiz halde taksit yapılarak, vade farkı alınıyor. Birileri bu şirketleri durdursun.”

Çiftçiyi kim savunacak

Atilla Üncü, kuyu suyu dışında çiftlik için gelen elektrik faturasında da benzeri sorunla karşılaştığını söyledi.

1.557 lira olarak gelen faturanın da taksitlendirildiği ve 44 lira vade farkı ile 1.601 lira ödemek zorunda kaldığını anlatan Üncü, “Şu anda benim gibi başka çiftçi arkadaşlar da var. Bizi kim savunacak” dedi.