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Çiftçiye gübre desteği yüzde 100 artırıldı

Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla uygulamaya konulan 2020 yılı tarımsal destekleme kararında dekar başına verilecek gübre desteği yüzde 100 artırıldı.

Güncellenme: 08:14, 05/03/2021
HaberlerEkonomi
Çiftçiye gübre desteği yüzde 100 artırıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dekar başına ödenen mazot desteğinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, dekar başına gübre desteği; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 8 TL’den 16 TL’ye, çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünler için 4 TL’den 8 TL’ye çıkarıldı.

Kararla ayrıca, katı organik-organomineral gübre desteği de dekar başına 10 TL’den 20 TL’ye yükseltildi.

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