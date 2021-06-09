Çin’de üretici enflasyonu 13 yılın zirvesine yükseldi

Çin’deki ürünlerin mayısta fabrika çıkış fiyatları, yükselen emtia fiyatları nedeniyle son 12 yıldaki en hızlı yıllık artışını kaydetti.

Çin’in üretici fiyat endeksindeki rekor artış, yetkililerin salgından darbe yemiş ekonomiyi tekrar canlandırma çabaları sırasında küresel fiyat baskılarını artırdı.

Yatırımcılar, corona virüsü kaynaklı canlandırma tedbirlerinin küresel enflasyonu aşırı beslemesinden ve merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenlemelerinden endişeleniyorlar.

Küresel üretimde büyük pay sahibi olduğu için Çin’deki üretici enflasyonu artışı tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

YÜZDE 9’A YÜKSELDİ

Çin’in ulusal istatistik bürosunun yayımladığı verilere göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ham petrol, demir cevheri ve demir dışı metallerin fiyatlarındaki belirgin artıştan dolayı geçen yıla göre baz etkisiyle yüzde 9 arttı. Reuters anketine katılan analistler ÜFE’nin Mayıs’ta yüzde 8.5 artacağını tahmin etmişlerdi.

Çin’in tüketici fiyat endeksiyse (TÜFE) yüzde 1.3 artış ile son sekiz aydaki en büyük yıllık artışı gördü ancak beklentilerin altında ve hükümetin yüzde 3’lük enflasyon hedefinin altında geldi. ÜFE’deki artış henüz tüketici fiyatlarındaki artışa etkide bulunmadı; bu da Çin merkez bankasının şimdilik endişelenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. (REUTERS)



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