Dünya bunu tartışıyor: Covid-19 sonrasında ne kadar bahşiş verilecek?

Kısıtlamalar ve karantinalarla geçen bir yılı aşkın sürede tüm dünyada en çok zarar gören endüstriler arasında hizmet sektörü de gösteriliyor. Bu süreçlerin etkilerini azaltmak isteyen tüketiciler ödedikleri bahşişleri artırmayı tercih ediyorlar.

Bu artış, çalışanlara destek olsa da tüketicileri zaman zaman olumsuz yönde de etkileyebiliyor. Finans uzmanları ve araştırmacılar, artan bahşiş oranlarını mercek altına aldılar.

BAHŞİŞLERDE %30 VEYA DAHA FAZLA ARTIŞ

Geçen yıl Jillian Seroka, Manhattan’ın West Village semtindeki Oslo Coffee Roasters’tan kahvesini aldığında, bahşiş için 6 dolar verdiğini, eskiden bu miktarın 3 dolar olduğunu belirtiyor.

Reklamcılık endüstrisinde çalışan Seroka, “Bazen çekip gidiyorum ve ‘sanırım, o fiyata bir restoranda bir şeyler yiyebilirdim’ diye düşünüyorum” diyor. Seroka, aynı zamanda bahşiş nedeniyle kendini iyi hissettiğini söylese de zaman zaman faturalarını gördüğünde harcamalarını kontrol altına alması gerektiğini de belirtiyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKEN AZALMA

Wall Street Journal’ın haberine göre; corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana, ayakta kalmak için mücadele eden işletmeleri desteklemek için hizmet çalışanlarına %30 veya daha fazla bahşiş verildiği belirtiliyor. Tıpkı Jillian Seroka’nın yaptığı gibi pek çok tüketici bıraktıkları bahşişlerin miktarını artırmaya karar vermiş durumda.

Cornell Üniversitesi Otelcilik Okulu’nda araştırmacı ve profesör olan Mike Lynn’e göre, geçen yaz kredi kartlarından bahşiş verilmesi ülke çapında arttı. Ödeme şirketi Square’den alınan verileri analiz eden Prof. Lynn, restoran siparişleri için verilen bahşişlerin, salgın öncesinde sahip olduğu %11’lik payın üzerine çıkarak Mayıs ayında %15’ten fazla olduğunu söyledi.

Ücretleri iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan One Fair Wage, hizmet çalışanları arasında yaptığı bir ankete göre, kredi kartlarında bahşişler artarken, kısmen COVID-19 güvenlik protokollerine bağlı olarak pandemi sırasında genel olarak bahşişlerin önemli ölçüde azaldığına dikkat çekiyor. Ancak ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte, “Modern Etiquette for a Better Life” kitabının yazarı Diane Gottsman yeniden düşünme zamanının geldiğini söylüyor.

BAHŞİŞLERİ DE HESAPLAMALARINIZA DAHİL EDİN

Gottsman, en az %15, ortalama ise %18 ila %20 arasında ve istisnai hizmetler için de daha fazla bahşiş vermeyi öneriyor.

Finansman Kristen Euretig ise tüketicilerin bütçelerini kontrol ederek harcamalarını yeniden planlamaları gerektiğine dikkat çekiyor: “Dışarıda yemek için bir bütçe planlarken, bahşişleri de hesaplamanıza dahil edebilirsiniz.”

Euretig’e göre bahşiş vermek için farklı sebepler var: “Neden bahşiş verdiğinizi ve bunun sizin için ne anlama geldiğini düşünün. Motivasyonlarınızı bilmek, bütçenizi belirlemenize yardımcı olacaktır.”

Felton and Peel Wealth Management’ın kurucusu ve yöneticisi Malik Lee ise bahşiş için ayırılan miktarın bilinmesi gerektiğini belirtiyor: “Bu, uzun vadeli felsefenizin ve inancınızın bir parçası mı? Yılda binlerce dolar mı veriyorsunuz? Yılda 50-100 $ mı veriyorsunuz?”

KONTROL ALTINDA TUTULMASI GEREK

Pandemiden bu yana restoranlar ve barlara ek olarak, YouTube, TikTok ve Twitch gibi platformlardaki içerik oluşturucular genellikle izleyicilerinden bahşiş vermelerini istiyor. Platformlar da bunu kolaylaştıracak mekanizmalar yaratıyor.

Gotsman, bu bahşişlerin takip edilmesi gerektiğini ve bunların bütçenin doğru bölümünde olduğundan emin olunması gerektiğini söylüyor.

“Financial Freedom” yazarı ve BankBonus.com’un kurucu ortağı Grant Sabatier ise çeşitli abonelikleri de bahşişlerle aynı kategoride değerlendiriyor: “Bunlar sadece aboneliklerden de oluşabilirler; tıpkı Netflix veya Hulu veya discovery + veya Disney + gibi.”

Sabatier ödemelerin kaydının tutulması gerektiğini belirtiyor: “Sorun şu ki, bunlar küçük olsalar da, ne olduğunu içeren bir elektronik tablo tutmazsanız, gerçekten işi ucu kaçabilir.”

Common Cents Lab’ın kıdemli davranış araştırmacısı Zarak Khan, “İnsanlar belirsiz durumlarda ve nasıl davranmaları gerektiğinden emin olmadıklarında, diğer insanların yaptıklarında ipuçları ararlar. İnsanlar burada normalde ne bahşiş veriyor, diye sorabilirsiniz veya daha cömert olmayı hedefliyorsanız: “Daha destekleyici müşterileriniz ne kadar bahşiş veriyor, diye sorabilirsiniz.”

