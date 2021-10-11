Demir fiyatlarında büyük artış: İnşaat sektörünü etkileyebilir

Demir cevheri fiyatları, bugün son işlem gününe oranla yüzde 10'luk bir artış yaşadı. Eylülden bu yana yüzde 50 oranında artan demir cevheri fiyatları inşaat sektörü için de bir endişe kaynağı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Demir cevheri fiyatları, Singapur piyasasında bugün önceki işlem gününe göre yüzde 10 yükseldi.

Artan talep ve tedarik problemleri demirdeki fiyat artışında etkili olurken bu fiyatlara göre demir, yalnızca üç haftada yüzde 50 oranında arttı.

Demir cevheri bazı Çinli çelik üreticilerinin enerji krizi nedeniyle beklenenden daha büyük üretim kesintileri gerçekleştirmesinin ardından artmaya devam ediyor. Demir ve bakır fiyatları Mayıs ayında tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Geçtiğimiz hafta Çin ve Hindistan’da kömür arzına ilişkin sorunlar büyümüş ve çeşitli enerji kesintileri yaşanmıştı. Enerji kesintilerinin üretimi etkilemesi üreticiye baskı yapmaya devam ederken emtia fiyatlarındaki artışın da enflasyona baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

KONUT FİYATLARINI VE ENFLASYONU ETKİLER

Demir, konut maliyetine doğrudan etkisi olan bir emtia olarak görülüyor. Dolayısıyla demir fiyatlarındaki artışın konut fiyatlarında da yansıması bekleniyor. Ayrıca emtia fiyatlarındaki artışlar enflasyonda da yukarı yönlü riskler yaratıyor.

Öte yandan Mysteel'in ülkedeki 91 maden eritme tesisine dayandırdığı ankete göre, Çin'de inşaat demiri marjları eylül sonunda arttı.

İlginizi Çekebilir Enerji krizi kömürde de etkisini gösterdi: Çin ve Hindistan zor durumda