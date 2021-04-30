Dış ticaret açığı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 61 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA YÜZDE 14,9 AZALDI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 5 milyar 469 milyon dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart ayında yüzde 70,9 iken, 2021 Mart ayında yüzde 80,3’e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 15,2 AZALDI

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 15,2 azalarak 13 milyar 17 milyon dolardan, 11 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart döneminde yüzde 76,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 81,9’a yükseldi.