Dış ticaret açığı temmuzda yıllık yüzde 52 arttı

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı, Temmuz'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,42 artışla 4,3 milyar dolar oldu.

SOZCU.COM.TR

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Dış ticaret açığı, Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre Temmuz’da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,42 artarak 4,3 milyar dolar oldu.

İhracat, temmuzda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla, 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında ihracat, yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Muş, “Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YILLIKTA ARTTI

Öte yandan ithalat temmuzda yüzde 17 artarak 20,7 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artarak yüzde 82,7 yükseldi. Bu oran temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azalarak yüzde 79,2 oldu.

Dış ticaret açığı ise Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolar oldu. Temmuz ayında ise bu veri önceki yıla göre 52,42 artışla 4,3 milyar olarak açıklandı.

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