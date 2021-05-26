Dolandırıcılar işsizleri ‘paketliyor’

Son dönemde şikayet sitelerinde en çok dikkat çeken şikayetler, “evde paket” hizmetine başvuranlardan geliyor. İşsizleri hedefleyen dolandırıcılar internette “Evde paket yapıp günlük x TL kazanmak ister misiniz” diyerek ilan veriyor, başvuranların kimlik bilgilerini alıp sonra ‘ulaşılmaz' oluyor. Bazı dolandırıcılar 7 TL'den başlayıp 250 TL'ye kadar ulaşan kayıt parası istiyor, binlerce başvurudan büyük paralar kazanıyor, bazıları ise IBAN ve kimlik kartının ön fotosunu alıyor ve bu bilgilerle o kişiler adına bankalardan kredi çekmeye kadar pek çok dolandırıcılık eylemi gerçekleştiriyor. “Bankadan adınıza kredi çekildi mi, çekilirse anında bildirelim” hizmeti veren şirketlerin ortaya çıkması işte bu yüzden.

ÇARESİZLİK ARTTI

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Her dönemin özelliğine göre dolandırıcılık yöntemleri değişir. Pandemide işsizlik, çaresizlik artınca bu dönemin dolandırıcıları işsizleri hedefler oldu” dedi. Çakar, kapanmalar nedeni ile insanların evlerinden çıkamadığını, hiçbir gelir elde edemeyip büyük bir çıkmaz içine düştüğünü, dolandırıcıların da işte bu durumu kullandığını anlattı. Çakar, “Tüketicilerimizin böyle ilanlara başvururken mutlaka o şirketi iyi araştırması gerekiyor, ticaret odalarına mutlaka sormalılar. Hele firmanın adresi yoksa zaten hiç muhattap olmasınlar” dedi.

İŞ KAYDI BAHANESİ

Sahtekarlar, kimlik bilgilerini ve IBAN numarasını alırken, ‘işçi kaydı yapıyoruz' bahanesini kullanıyor. Bir şikayet sitesinde yüzlerce mağdurdan biri yaşadıklarını şöyle anlattı: “Evde paketleme işi olarak görüştüm WhatsApp'tan. Kimlik ön yüzünün resmini, IBAN ikametgah, mail adresi istedi, sorunca ‘işçi kaydını yapıyoruz' dedi. Tabii ki ne kargo var ne başka bir şey. Şikayet edeceğim deyince engelledi.”

İş bulma hayallerini kullanıp sonra engelliyorlar

Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden hayali işlerinin, hayali kişilerden olumlu yorumlar yazılı hesapları ile insanları ağlarına düşürüyorlar. Yüzlerce böyle hesap bulunuyor. Depozito yatırıldıktan ya da kimlik bilgileri alındıktan sonra bir daha whatsapp'tan erişmek mümkün olmuyor çünkü bu hesaplar dolandırdıkları kişileri hemen engelliyorlar. Avukat Songül Ercan dolandırıcıların vatandaşların iş bulma hayalini kullandıklarını, son dönemde çok artan bu yöntemle iş hayali satarak ya paralarını aldıklarını ya da adlarına kredi almak gibi sahtekarlıklarla bu insanları mağdur ettiklerini anlattı.