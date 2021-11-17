Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 17 Kasım 2021

Dolar kuru yükselerek rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 1 dolar, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü 10,61 TL işlem görüyor. TL, yarınki Merkez Bankası faiz kararı öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizle ve faiz artırımı yanlıları ile mücadele edeceğini söylemesinin ardından keskin şekilde değer kaybederken, dolar/TL 10.61'e kadar yükselerek rekorunu tazeledi.

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Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında, “Hâlâ bu yolda beraber yürüdüğümüz arkadaşlardan faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam olmam, bunu bileceksiniz… bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi. Dün %3’e yakın değer yitirdikten sonra güne 10.42 seviyesinden başlayan dolar/TL Erdoğan’ın açıklamaları ardından 10.5650’deki zirveyi gördükten sonra 10.4850’den işlem gördü.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 10.61 TL dolaylarında işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUMU

Enflasyonun %20’ye yakın seviyelerden inmemesine rağmen son iki toplantıda 300 baz puan faiz indiren TCMB’nin yarın faizleri 100 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Ancak analistler enflasyondaki yüksek seyire ve enflasyonda daha da yükselişe neden olacak TL’de art arda gelen değer kayıpları nedeniyle faiz indirimlerinin riskli olduğunu belirtiyorlar.

Dolar/TL, doların gücünü koruması, TCMB’nin yarınki toplantıda faizleri indireceği beklentisi ve enflasyon-para politikası endişeleriyle tarihi zirvelerdeki seyrini sürdürdü. Dünyanın pek çok ülkesinde yükselen enflasyon nedeniyle hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırırken; TCMB enflasyondaki yükselişe ve TL’de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetiyor.

Reuters anketine göre, TCMB’nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15’e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı.