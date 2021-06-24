Döviz mevduat pariteyle geriledi, rezerv swap ile arttı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, 18 Haziran haftasında 2 milyar 576 milyon dolar azaldı. Ancak düşüş, euro/dolar ve altın/dolar değerlerindeki değişimden (parite etkisi) kaynaklandı.

3 milyar 289 milyon dolarlık parite etkisinden arındırıldığında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatında bu dönemde 713 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Gerçek kişilerin yabancı para mevduatı bu dönemde 1 milyar 997 milyon dolar azaldı ancak 2 milyar 451 milyon dolarlık parite etkisinden arındırıldığında 455 milyon dolarlık artış kaydedildiği görüldü.

Tüzel kişilerin yabancı para mevduatı da 579 milyon dolar geriledi ancak 838 milyon dolarlık parite etkisinden arındırıldığında 258 milyon dolarlık artış olduğu görüldü.

REZERV ÇİN SWAP'I VE BORÇLA ARTTI

Öte yandan, TCMB’nin net uluslararası rezervleri, 18 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.53

milyar dolar artışla 18.46 milyar dolar oldu. Brüt rezerv ise 2,5 milyar dolar artışla 97,3 milyar dolar oldu.

Artışlar, Çin Merkez Bankası'ndan swap ile ödünç alınan yuan cinsi paranın ve Hazine'nin döviz borçlanmasının bilançoya geçmesinden kaynaklandı. Altının ons fiyatındaki düşüş ise dolar cinsi hesaplanan rezervde düşüşe neden oldu.

TCMB'nin swap ile yurt içi ve yurt dışı bankalardan ödünç aldığı döviz ve altınlar düşüldüğünde net rezervi, yaklaşık 8 aydır eksi 50 milyar dolara yakın seviyelerde bulunuyor.

TCMB, yeni swap anlaşmaları ile brüt ve net rezervi yükseltmeye çalışıyor. Döviz ihaleleri ile rezerv artışı yoluna ise kur artışı endişesiyle gidilmiyor.

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