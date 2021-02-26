Efes’in bira satışları Türkiye’de düştü, yurt dışında arttı

Anadolu Efes, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin Türkiye'deki bira satış hacmi, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13,6 düşüşle 4,6 milyon hektolitreye geriledi.

Efes'in Türkiye'deki bira satışlarında 2020 yılının son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş, yüzde 13,4 oldu.

Efes'in yurt dışı bira satış hacmi ise 2020'de yüzde 2,6 artışla 31,6 milyon hektolitreye ulaştı.

Şirketin tüm ürün gruplarını içeren konsolide satış hacmi ise bu dönemde yüzde 1,2 düşüşle 103,5 milyon hektolitreye geriledi.

Şirketin 2020 yılı konsolide satış gelirleri yüzde 13,6 artışla 26 milyar 742 milyon TL'ye yükseldi.

Efes'in 2020 yılı net dönem kârı ise geçen yıla göre yüzde 21,2 düşüşle 814,8 milyona geriledi.

EFES’İN YURT İÇİ SATIŞLARI DÜŞERKEN YURT DIŞI SATIŞLARI ARTIYOR

2020’de Anadolu Efes’in bira satışlarında yurt içinde düşüş görülürken, yurt dışında artış kaydedildi. Bu eğilim, bir süredir devam ediyor.

2013 yılında Efes’in Türkiye’deki bira satış hacmi 7,3 milyon hektolitre idi. 7 yılda yüksek vergilerin de etkisiyle satış hacmi yüzde 37 düşüşle 4,6 milyon hektolitreye geriledi.

Aynı dönemde yurt dışı bira satış hacmi ise yüzde 73,6 artışla 31,6 milyon hektolitreye yükseldi.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, son 10 yılda alkollü içeceklerden alınan ÖTV rakıda yüzde 443, birada ise yüzde 365 arttı.

ÖTV artışı, alkollü içkilerde vatandaşı giderek daha fazla evde alkollü içki üretimine ya da sağlık açısından tehlike arz eden merdiven altında üretilenleri satın almaya yönlendiriyor.

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