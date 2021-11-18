Ekmek bir ilde daha 2,5 liraya çıktı

Ekmek fiyatları İstanbul'dan sonra Denizli'de de 2,5 liraya yükseldi. 2021 Temmuz'da 200 gram ekmeğin 1,50 liradan 1,75 liraya yükseldiği Denizli'de ekmek fiyatları bir yılda yüzde 66 zamlanmış oldu.

Selami AYDIN

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Denizli Fırıncılar Odası tarafından ilan edilen ancak birkaç saat sonra henüz onaylanmadığı duyurulan ekmek zammı, bazı fırıncılar tarafından hayata geçirildi.

Yapılan zammın ardından kentin büyük bir bölümünde düne kadar fiyatı 1.75 TL olan ekmek bugünden itibaren 2.5 TL’den satılmaya başlandı.

SON ZAM TEMMUZDA YAPILMIŞTI

Denizli’de 2021 Temmuz’da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa yükselmişti.

Önceki gün bir açıklama yapan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, aradan geçen 5 ay sonra maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek ekmeğin gramajının 230 grama, fiyatının ise 2 lira 50 kuruşa yükseltildiğini açıklamıştı.

Zamlı fiyatın 18 Kasım itibarıyla uygulamaya geçeceğini duyuran Karadaban, ilk açıklamasından saatler sonra alınan zam kararının henüz Bakanlık tarafından onaylanmadığını, onay gelmeden zammı hayata geçirenlerin cezalandırılacağını ilan etmişti.

VATANDAŞ ŞOK YAŞADI

Denizli’de tartışmalara neden olan ve halen Bakanlıktan onay gelmediği öğrenilen ekmek zammı, bugün bazı fırıncılar tarafından hayata geçirilmiş oldu.

Altında Denizli Fırıncılar Odası ibaresinin yer aldığı yeni fiyat etiketlerini camlarına asan bakkallar, 75 kuruş zam yapılan ekmeği 2,5 liradan satmaya başladı.

Oda tarafından yapılan açıklamayla rahat bir nefes alan Denizlilier, bugün ekmek almak için marketlere gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Zammın geri alındığı haberiyle sevinen vatandaşlar, ekmeği 2.5 TL ödeyerek evlerine götürebildi.

Ekmek fiyatlarından şikayetçi olan vatandaşlar, “Dün 1.75 kuruşa aldığımız ekmeği bugün 2.5 TL'ye aldık. Valilik tarafından zam gelinmeyeceği söyleniyordu. Ama bugün birkaç marketi gezdiğimde hepsinde fiyatının aynı olduğunu gördük. Çok fazla zam geldi” şeklinde konuştu.



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