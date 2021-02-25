Ekonomik güven endeksi azaldı

Corona virüsü salgının yarattığı endişelerle Nisan 2020’de dip yapan ve sonrasında dalgalı bir seyir izleyen ekonomik güven endeksi şubatta yüzde 0.5 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeks şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 azalışla 95.8 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi corona virüsü endişeleriyle Nisan 2020’de sert düşüşlerle 58.4 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. Endeks nisandan kasım ayına kadar yükselişe geçti daha sonra ise dalgalı bir seyir izledi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.