Ekonomik kriz tutuklu sayısını artırdı

Geçen yıl nisan ayında çıkarılan afla 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlü tahliye edildi ancak aradan bir yıl geçmeden cezaevleri yine doldu. Tutuklu ve hükümlü sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artarak 291 bin 546 kişiye çıktı. Ekonomik kriz nedeniyle borcunu, kredisini, çekini, senedini ödeyemeyen ve icra-iflas kanununa muhalefetten tazyik hapsi verilenler, 4'üncü sıraya yükseldi.

Cezaevlerinde ilk sırada yüzde 15.2 ile hırsızlık, yüzde 12.4 ile yaralama, yüzde 7 ile uyuşturucu ticareti ve yüzde 5.4 ile ekonomik suçlardan tutuklu ve hükümlüler yer alıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda, şu bilgilere yer verildi:

DÜNYADA İLK SIRADAYIZ

“Nüfusa oranla cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısında dünyanın ilk sıralarındayız. 2019'da 12 yaş ve üzeri her 100 bin kişiden 430'u cezaevinde. 10 yıl önce bu sayı her 100 bin kişide 163 olmuştu. 2010'dan bu yana her 100 bin kişilik nüfusta tutuklu ve hükümlü olarak cezaevine girenler yüzde 260 arttı. Türkiye'nin 4 katı nüfusa sahip 300 milyonluk ABD'de ise her 100 bin kişinin 754'ü hapiste.”

EVDEN AYÇİÇEK YAĞI ÇALIYORLAR

Erdoğan Toprak'ın hazırladığı rapora göre, cezaevlerinde yatanların büyük çoğunluğunu hırsızlar oluşturyor. Artık insanlar kuyumcu vitrinindeki sahte-imitasyon bileziği çalmak için bile hırsızlık yapıyor. Eve giren hırsızlar ayçiçek yağı çalıyor. Ayrıca genç işsizlik oranı çok yüksek olduğu için uyuşturucu ticareti de yaygın suçlar arasında. İcra nedeniyle hapiste yatan esnaf, çiftçi, iş insanı sayısı da az değil. Muhtarlıklarda icra tebligatları dağ gibi yığılmış vaziyette.