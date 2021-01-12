Elon Musk yanlış Signal’i Mars’a uçurdu!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Twitter'daki bir paylaşımını yanlış anlayan ABD'liler, bir şirketin hisse değerini yüzde 6350 artırarak inanması zor bir olaya imza attı.

Her şey 7 Ocak'ta Musk'ın attığı bir tweet ile başladı. Whatsapp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu getirmesine ilişkin tartışmaya dair Musk, Twitter'da 42 milyon takipçili hesabından “Use Signal” (Signal kullanın) ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

60 CENT’TEN 70 DOLARA FIRLADI

Aslında Musk'ın kastettiği, mesajlaşma uygulaması Signal idi ancak ABD'liler, söz konusu tweet üzerine Teksas merkezli küçük bir tıbbi cihaz şirketinin hisselerini almaya başladı.

6 Ocak'ta 0,60 dolar olan şirketin hisseleri, 11 Ocak'ta yüzde 6350 artışla 38,70 dolara yükseldi. Şirketin piyasa değeri de 470 milyon doları aştı.

7 Ocak'ta şirketin hisse değeri yaklaşık 6 katına, 8 Ocak'ta yaklaşık 12 katına yükseldi. Hafta sonu konuya dair haberler çıktı ve yanlış hissenin alındığı belirtildi. Buna rağmen dün, şirketin hisse değeri bir ara 70 dolara kadar yükseldi. Daha sonra günü 38,70 dolarla kapattı.

CEO KONUŞTU: DİKKATLİ YATIRIM YAPIN

Bloomberg'e konuşan Signal Advance şirketinin CEO'su Dr. Chris Hymel, insanlara özenli ve dikkatli yatırım yapmalarını tavsiye ettiklerini belirtti. Hymel ayrıca, Musk ya da Signal uygulamasıyla bir ilişkileri olmadığını dile getirdi.

Signal Advance şirketinin 2019'dan bu yana yıllık rapor yayımlamadığı, 2014-2016 döneminde gelir elde etmediği belirtildi.

Yanlış hisse değerindeki bu artış, ABD'de ve birçok ülkede hisse senedi piyasalarında ortaya çıkan balonun bir göstergesi olarak da yorumlandı.

Musk, 194 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda.

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