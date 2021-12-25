Erdoğan ‘savaş açtık’ demişti: Kripto para ticaretine vergi geliyor

Kripto paraları kabul etmek gibi bir niyetlerinin kesinlikle olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var" demişti. Yakında Meclis gündemine gelmesi beklenen kripto paralarla ilgili yasal düzenlemede alım satıma vergi öngörüldüğü belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada kripto para düzenlemesi hakkında yasanın hazır olduğunu ve yakında TBMM’ye sunulacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, kripto para ticaretine sıkı denetim getiren düzenleme Amerika ve Avrupa’daki benzerlerinden daha katı kurallar içerecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağında, kripto varlık çeşitleri tanımlanırken, bu paraların ihracı ve dağıtımı ile alışverişine yönelik ilkeler belirlendi.

Varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı düzenleniyor.

Düzenlemeye göre, kripto para ticaretine ve varlıkların saklanmasına olanak sağlayan borsalar Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde faaliyette bulunabilecek. Bu borsaları oluşturacak şirketler için asgari sermaye şartının yanı sıra belirli kriterler aranacak. Şirketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da denetleyecek.

BDDK, kripto para yatırımcılarının korunması ve sağlıklı piyasa ortamının oluşması için gözetim mekanizmasını kuracak.

Düzenlemede, kripto para ticaretinin vergilendirilmesi ilişkin maddelerin de yer aldığı belirtildi. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yerine döviz alım satımında olduğu gibi ‘stopaj’ yoluyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hali hazırda döviz alım satım işlemlerinde Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) adı altında binde 2 vergi alınıyor.

‘BİRAZ DAHA SIKI OLACAK’

Aralık ayında görevden alınan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, geçtiğimiz temmuz ayında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kripto para düzenlemesine için “Yasaklayanlar genelde demokrasi problemi olan ülkeler. Batı Avrupa, Amerika’da serbest mekanizmalar var. Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş yukarı Batı Avrupa veya Amerika benzeri düzenleme yapma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği’nin bununla ilgili esas düzenlemeleri 2024’te olacak.” demişti.

ERDOĞAN ‘KRİPTO PARAYA SAVAŞ AÇTIK’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz eylül ayında Mersin'de öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soru-cevap etkinliğinde kripto paralara ilişkin görüşleri sorulması üzerine kripto paraları kabul etmek gibi bir niyetlerinin “kesinlikle” olmadığını söylemiş ve şöyle devam etmişti:

“Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz.”

Kripto paraların ödemelerde kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından nisan ayında yasaklanmıştı. Ayrıca, kripto para platformlarına ödeme ve elektronik para kuruluşları yoluyla para aktarımı da engellenmişti.

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