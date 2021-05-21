Esnaf destek paketi başvuru tarihi açıklandı! Esnaf destek başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu esnafa destek paketi için tarihler belli oldu. Erdoğan, esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3 ve 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını belirterek ”235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek” demişti. Bakan Muş, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarihleri paylaştı.

ESNAF DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un paylaşımı şu şekilde;

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Esnafımıza hayırlı olsun..”

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